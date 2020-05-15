Воры украли ноутбук “слуги” Василевской-Смаглюк прямо из ее кабинета

В стенах парламента произошла дерзкая кража.

На днях из парламентского кабинета нардепа от “Слуги народа” Ольги Василевской-Смаглюк украли “казенный” китайский ноутбук.

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Об этом сообщает Страна, ссылаясь на собственные источники в Верховной Раде.

По данным издания, ноутбук похитили из депутатского кабинета Василевской-Смаглюк в здании на Липской. Ноутбук нардепу выдали для служебного пользования. Мотив кражи и личность злоумышленника пока не установлены. Предположительно, в ноутбуке Василевской-Смаглюк была какая-то важная служебная, либо личная информация и целью воровства было именно завладение этими сведениями.

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К слову, Василевская-Смаглюк является членом Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Напомним, в дом “слуги народа” на Закарпатье бросили “коктейль Молотова”. Речь идет о доме нардепа Михаила Лабы.

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