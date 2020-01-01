Во Львове банда мошенников воровала квартиры заробитчан

Преступники подделывали документы на квартиры, в которых долго не появлялись их собственники, а затем продавали недвижимость.

Во Львове правоохранители разоблачили преступную группу, которая занималась незаконными махинациями с недвижимым имуществом заробитчан. Как сообщает пресс-служба львовской полиции, в течение двух лет фигурантам удалось незаконно перепродать семь квартир во Львове на сумму более 7 миллионов гривен.

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Как установили правоохранители, участники организованной преступной группировки, в состав которой входило восемь человек (жители Львова и Киева в возрасте от 32-х до 60-ти лет), мошенническим способом завладели квартирами львовян, которые затем продали.

Организаторами мошеннической схемы были двое родных братьев, жители Львова. Они подбирали малообеспеченных лиц или лиц без определенного места жительства – именно эти люди становились новыми “собственниками“ помещений, которыми в итоге завладевали мошенники.

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Злоумышленники изготавливали фальшивые документы владельцев квартир, которые долгое время не проживали в своих домах, после чего подделывали правоустанавливающие документы на их недвижимое имущество и через подставных лиц реализовывали эти квартиры.

Правоохранители разоблачили и задокументировали семь фактов таких сделок с недвижимостью во Львове. Кроме того, во время обысков обнаружено документы, свидетельствующие о том, что таким же образом злоумышленники готовились продать еще три квартиры.

В четверг, 14 мая, полицейские задержали четырех участников организованной преступной группировки в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после заключения ими очередного договора купли-продажи на квартиру от имени фиктивного владельца.

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Во время обысков у фигурантов изъяли огнестрельное оружие, вещественные доказательства, подтверждающие их незаконную деятельность – печати, штампы, документы, бланки, фотографии.

Следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 14 - ч. 4 ст. 190 (приготовление к мошенничеству), ч. 1, 2 и 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей - до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Досудебное расследование продолжается, правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления других лиц, причастных к совершению преступлений, а также санкционированные обыски на территории Львовской, Киевской и Ровенской областей.

Решается вопрос о сообщении злоумышленникам подозрений в совершении уголовных преступлений и избрании им меры пресечения.

Напомним, полиция разоблачила мошенников, представлявшихся сотрудниками банков. Злоумышленники звонили гражданам, представляясь сотрудниками службы безопасности банков, и узнавали полную информацию о реквизитах банковской карты, после чего списывали с нее деньги.

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