Под Киевом столкнулись больше десяти авто из-за фермеров - СМИ

Фермеры устроили "дымовые завесы, чтобы сберечь урожай от заморозков".

В Киевской области на Житомирской трассе из-за густого дыма произошло несколько серьезных ДТП при участии десяти автомобилей. Об этом сообщают Укравтодор и портал Моя Киевщина.

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Местные жители села Небылица Макаровского района рассказали, что дымовые завесы устроили фермеры, чтобы уберечь урожай от заморозков.

Интересный факт: данный метод активно использовался аграриями в советские времена - говорится в сообщении

В это же время в Укравтодоре уточнили, что всего из-за дыма произошло пять ДТП - из них две аварии с потерпевшими.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на пешеходном переходе человека сбили сразу две машины.

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