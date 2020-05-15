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Под Киевом столкнулись больше десяти авто из-за фермеров - СМИ

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Фермеры устроили "дымовые завесы, чтобы сберечь урожай от заморозков".
Под Киевом столкнулись больше десяти авто из-за фермеров - СМИ
© mykyivregion.com.ua
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Под Киевом столкнулись больше десяти авто из-за фермеров - СМИ
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В Киевской области на Житомирской трассе из-за густого дыма произошло несколько серьезных ДТП при участии десяти автомобилей. Об этом сообщают Укравтодор и портал Моя Киевщина. 

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Местные жители села Небылица Макаровского района рассказали, что дымовые завесы устроили фермеры, чтобы уберечь урожай от заморозков. 

Интересный факт: данный метод активно использовался аграриями в советские времена - говорится в сообщении

В это же время в Укравтодоре уточнили, что всего из-за дыма произошло пять ДТП - из них две аварии с потерпевшими. 

Ранее сообщалось о том, что в Киеве на пешеходном переходе человека сбили сразу две машины.

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Теги: ДТП, Киевская область, дым, фермеры, заморозки
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