Счет идет на десятки: Спасатели назвали число утонувших с начала мая

Всего за две недели мая на водоемах страны погибли десятки украинцев.

С начала мая на водоемах Украины утонули уже 38 человек. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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Основной причиной трагических случаев становится то, что граждане переоценивают собственные силы и посещают места возле водоемов, которые не приспособлены для купания, говорят спасатели.

ГСЧС призывает внимательно следить за штормовыми предупреждениями и не позволять детям посещать реки, озера и даже маленькие пруды. Спасатели предупреждают: на время карантина следует воздержаться от купания, прогулок, а также рыбалки на плавсредствах.

Напомним, в начале мая под Винницей велосипедист утонул в грязи на дороге. Мужчину смыло потоком жидкой грязи во время ливня.

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