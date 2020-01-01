Украинцев массово проверят на антитела к COVID-19 - ОП

В Украине проводится соответствующая подготовка.

В Украине запустят тестирование на антитела к COVID-19 - доклад Президенту Офис президента

Министерство здравоохранения Украины готовится утвердить алгоритм массовой ИФА-диагностики для выявления антител к COVID-19. Об этом сообщил глава МОЗ Максим Степанов на совещании у Президента.

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По словам главы Минздрава, по плану первые тесты будут проведены уже на следующей неделе. Министр добавил, что уже 12 областей на 100% выплатили медикам надбавки за март. Остальные регионы проводят финальные расчеты.

“Я буду держать вопрос доплат врачам на контроле, пока свои надбавки за такую ​​тяжелую и ответственную работу не получит последний врач, который борется с коронавирусом“, - отметил Владимир Зеленский.

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Также на совещании главе государства традиционно доложили о ситуации в районе проведения операции объединенных сил. В частности, Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что накануне на оккупированных территориях было пропущено 78 тонн гуманитарного груза от Международного комитета Красного Креста.

Ранее сообщалось о том, что в Украине зафиксировано 17 330 случаев коронавируса.

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