Украина возобновит авиасообщение с тремя странами: названа дата
Украина готовится к возможному восстановлению авиасообщения с Египтом, Турцией, а также Грузией.
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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова.
По словам Герасимовой, в этих странах иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля.
Также представитель Минифраструктуры отметила, что вопрос о восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС еще не решен. В принятии такого решения будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний, которые получили серьезную государственную поддержку во время пандемии.
Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование, - сказала Герасимова.
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Напомним, столицу вечером сковали километровые пробки. Пробки в Киеве образовались на большинстве центральных улиц, мосту Метро и Патона. Произошло несколько аварий.
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