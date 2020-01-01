Украина возобновит авиасообщение с тремя странами: названа дата

Украинцы смогут полететь в Египет, Турцию и Грузию.

Украина готовится к возможному восстановлению авиасообщения с Египтом, Турцией, а также Грузией.

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Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала пресс-секретарь Мининфраструктуры Оксана Герасимова.

По словам Герасимовой, в этих странах иностранных туристов готовятся принимать с 1 июля.

Также представитель Минифраструктуры отметила, что вопрос о восстановлении регулярного воздушного сообщения со странами ЕС еще не решен. В принятии такого решения будет играть роль и фактор конкуренции со стороны крупных европейских авиакомпаний, которые получили серьезную государственную поддержку во время пандемии.

Мы не хотим, чтобы получилось так: весь пассажиропоток заберет себе иностранная авиакомпания, а наши компании в итоге за год прекратят свое существование, - сказала Герасимова.

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Напомним, столицу вечером сковали километровые пробки. Пробки в Киеве образовались на большинстве центральных улиц, мосту Метро и Патона. Произошло несколько аварий.

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