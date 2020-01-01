В стиле GTA: Зрелищная полицейская погоня в Харькове попала на видео

Сразу несколько полицейских экипажей на глазах изумленных харьковчан пытались поймать ловкого гонщика.

В Харькове лихач на внедорожнике устроил зрелищную погоню в стиле “GTA“. После того, как нарушитель на большой скорости проехал около 20 светофоров на запрещающий красный свет, его бросились ловить сразу несколько экипажей патрульной полиции.

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Видео погони опубликовали в социальных сетях очевидцы.

“Вчерашнее GTA на Бульваре. Тип проехал 20 светофоров на красный, за ним гнались несколько экипажей полиции и догнали его аж на Французском бульваре. Водитель был трезв, чисто по фану развлекался“, — пишут в популярном Фейсбук-паблике “Харьков 1654“.

Видео очевидцев:

Видео из патрульной машины:

Для справки. GTA — популярная компьютерная игра, повествующая о жизни криминального мира. Одним из ключевых элементов игрового процесса являются зрелищные погони по городским улицам, в том числе попытки уйти от преследования полиции.

Напомним, на минувшей неделе в Виннице с погоней ловили похитителей. Четверо приятелей, в их числе полицейский, решили решить денежный спор с помощью разбойного нападения и похищения людей.

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