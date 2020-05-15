Зеленский снял санкции с наблюдателей на выборах в ОРДЛО: список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о санкциях по отношению к ряду физических лиц, связанных с "выборами" в ОРДЛО.
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Об это сказано в указе президента от 14 мая, опубликованном на сайте главы государства.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, - сказано в сообщении.
Указом президента, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются шесть участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО, а также один гражданин РФ:
- Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на "выборах")
- Татьяна Лобода (жительница Донецка, председатель избиркома на "выборах")
- Галина Бороздина (жительница Житомирской области, председатель избиркома на "выборах")
- Елена Гурьева (жительница Харьковской области, председатель избиркома на "выборах")
- Чеботарева Наталья (жительница Торецка, председатель избиркома на "выборах")
- Алексей Федорыч (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
- Алессандра Муссолини (гражданка Италии, внучка основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини, наблюдатель на "выборах ЛДНР").
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Кроме того, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 №176, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ), Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу).
Напомним, президент продлил запрет соцсетей и сайтов РФ. Глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности об ограничительных мерах в отношении российских интернет-сервисов.
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Что-то Кацапия не стремится проводить выборы в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, Бурятии ит.д.
А нашему Жи.ду как бальзам на душу. Уже землю всю продал.Теперь продаёт Украину вместе с народом.
Только пуля вылечит таких уродов.