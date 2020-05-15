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Зеленский снял санкции с наблюдателей на выборах в ОРДЛО: список

Комментариев: 4
В списке оказалась также внучка Муссолини.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отмене решение Совета национальной безопасности и обороны от 14 мая о санкциях по отношению к ряду физических лиц, связанных с "выборами" в ОРДЛО.

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Об это сказано в указе президента от 14 мая, опубликованном на сайте главы государства.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, - сказано в сообщении.

Указом президента, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются шесть участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО, а также один гражданин РФ:

  1. Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на "выборах")
  2. Татьяна Лобода (жительница Донецка, председатель избиркома на "выборах")
  3. Галина Бороздина (жительница Житомирской области, председатель избиркома на "выборах")
  4. Елена Гурьева (жительница Харьковской области, председатель избиркома на "выборах")
  5. Чеботарева Наталья (жительница Торецка, председатель избиркома на "выборах")
  6. Алексей Федорыч (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако")
  7. Алессандра Муссолини (гражданка Италии, внучка основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини, наблюдатель на "выборах ЛДНР").

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Кроме того, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 21 июня 2018 №176, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ), Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу).

Напомним, президент продлил запрет соцсетей и сайтов РФ. Глава государства ввел в действие решение Совета нацбезопасности об ограничительных мерах в отношении российских интернет-сервисов.

 

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Теги: Зеленский, санкции, выборы в ОРДЛО
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Комментариев (4)
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БРОКЕР_666    15.05.2020, 14:42
Оценка:  0
БРОКЕР_666
и чего ему хyем не игралось на пианино?
СливнойБачок    15.05.2020, 14:39
Оценка:  +1
СливнойБачок
Он снял санкции с про-Кацапски наблюдателей. Остаётся ЗЕбилу только2 подписать соглашение о передаче территорий Донбасс и Луганска Кацапии.
СливнойБачок    15.05.2020, 14:37
Оценка:  +1
СливнойБачок
Какие б.лядь выборы?ЗЕлупе пример Крыма заразителен?
Что-то Кацапия не стремится проводить выборы в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Калмыкии, Бурятии ит.д.
А нашему Жи.ду как бальзам на душу. Уже землю всю продал.Теперь продаёт Украину вместе с народом.
Только пуля вылечит таких уродов.
dиk    15.05.2020, 14:16
Оценка:  +3
dиk
Он в школе читать научился?
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