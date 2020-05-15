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Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину

Комментариев: 17
Скандальный политик и бывший шоумен поделился данными неопубликованного социологического опроса.
Сергей Сивохо рассказал о настроениях в ОРДЛО
Сергей Сивохо рассказал о настроениях в ОРДЛО
Сергей Сивохо/Фейсбук

Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уверены, что закончить войну на Донбассе способен президент России Владимир Путин. Об этом в интервью изданию “Гордон“ заявил бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

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Скандально известный политик, а в прошлом шоумен рассказал о том, что в конце декабря на территориях ОРДЛО некий “международный институт“ провел социологический опрос, в котором среди прочего жителей спросили, кто из политиков, по их мнению, способен вернуть мир в регион и решить конфликт на Донбассе.

Владимир Путин по этому опросу имеет всего 51%. Владимир Зеленский – 37%... (Канцлер ФРГ – ред.) Ангела Меркель, например, имеет 28% доверия. (Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон – 23%. (Главарь “ЛНР“ – ред.) Пасечник и (главарь “ДНР“ – ред.) Пушилин – незначительные цифры, - рассказал Сивохо.

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Также бывший советник секретаря СНБО заявил, что в упомянутом опросе жителей ОРДЛО спросили о том, каким они видят будущее оккупированных территорий. По словам Сивохо, опрос показал, что 24% видят их в составе России, а 10% высказались за сценарий возврата в состав Украины.

Тут даже можно сказать... “Цілком прийнятно“ – это 10%. Плюс еще 44% – “Дещо прийнятно“, - уточнил он.

На вопрос журналиста, почему данный опрос не опубликован в полном виде, Сивохо заявил, что он не является правообладателем результатов опроса.

Напомним, бывший шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре прошлого года. После серии скандалов и обвинений в подыгрывании Кремлю в марте этого года Сивохо уволили с должности.

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Теги: ОРДЛО, конфликт на Донбассе, Сивохо, Путин, Зеленский, Макрон, Меркель, Пушилин, Пасечник
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Комментариев (18)
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ВосставшийИзБана    15.05.2020, 15:10
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Ну да. Закончить может Путин. Отзовет своих архаровцев домой и война закончится. Все логично.
"24% видят их в составе России, а 10% высказались за сценарий возврата в состав Украины."
А остальные? Или им пофиг?
Woodbrother    15.05.2020, 15:01
Оценка:  0
Woodbrother
Лучше бы он в штаны сцал чем говорил. Наредкость неприятный сепар.
ftb1    15.05.2020, 14:50
Оценка:  -7
ftb1
А чем он скандальный, что попытался сделать шаг в сторону мира?
WTF2wtf    15.05.2020, 14:58
Оценка:  +3
WTF2wtf
Да срал президент россии на все и всех, в том ччисле и на Сивохо, со всем миллионным населением оккупированного и опущенного россией Донбасса ... он не для того эту войну начал и ведет, чтобы обращать внимание на проблемы миллионов простых смертных от этой путинской кровавой блажи
Woodbrother    15.05.2020, 14:59
Оценка:  +3
Woodbrother
Мир - это когда в фашистский кремль вгонят осиновый кол.
БРОКЕР_666    15.05.2020, 14:49
Оценка:  +6
БРОКЕР_666
"хотят ли руцкие войны?"-
спросили мы у тишины
и отвечает тишина:
"руцкие и есть война"
realМовчанюк    15.05.2020, 14:46
Оценка:  +7
realМовчанюк
Путина рано или поздно всё равно будут судить, как того же Гитлера, как агрессора! Что до оккупированных им территорий, они были, есть и будут Украиной!
БРОКЕР_666    15.05.2020, 14:39
Оценка:  +8
БРОКЕР_666
- Скажи-ка, дед, откуда Русь пошла?
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «Русский мир»? Откуда взялся он?
- От долбойо6ов с лишней хромосомой!
Vixerunt    15.05.2020, 14:35
Оценка:  +9
Vixerunt
Красногвардеец1--- так зачем они тогда тысячами ломятся через блок-посты на материковую Украину ? сидели б в своём раю и все б были счастливы.
БРОКЕР_666    15.05.2020, 14:34
Оценка:  +3
БРОКЕР_666
сивуха пасечнику с ммм-щиком начал подлизывать?
Красногвардеец1    15.05.2020, 14:20
Оценка:  -32
Красногвардеец1
Хотят ли они возвратиться в наше нищее,гнилое болото,которое их 6 лет убивает и гнобит,то самое болото,находящееся под внешним упрпвлением и кишащее коричневыми тварями?Да,они об этом мечтают!Можно в этом даже не сомневаться!)))))
Потому_что    15.05.2020, 14:31
Оценка:  +6
Потому_что
Боярышник?
colavova    15.05.2020, 15:03
Оценка:  +1
colavova
асептолин нынче )))
WTF2wtf    15.05.2020, 14:54
Оценка:  +6
WTF2wtf
Тебе только нахyй,
штатный шизоид-говномет оккупантов из раши ... просто многостаночный путинский хyйло-бот
Shaab    15.05.2020, 14:58
Оценка:  +2
Shaab
Так а з чого воно все почалось? З того, що вони й захотіли до Вашого гнилого болота, що кишить коричневими тварюками. В Україні бути їм, бач, не подобалось.
З того часу оте Ваше болото вже шість років їх вбиває і гонобить, а вони все одно туди рвуться.
WTF2wtf    15.05.2020, 14:59
Оценка:  +3
WTF2wtf
Местные явно не командуют российской армией, российскими армейскими складами и российским бюджетом ... и местные на оккупированном россией Донбассе вообще ничего не решают в принципе
WTF2wtf    15.05.2020, 15:00
Оценка:  +3
WTF2wtf
И уж никак местные не имеют полномочий командовать на Донбассе двумя российскими армейскими корпусами ...
dиk    15.05.2020, 14:15
Оценка:  +5
dиk
сивоха политик уже? М-дя, кухаркины дети рулят
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