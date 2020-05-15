Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину
Большинство жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей уверены, что закончить войну на Донбассе способен президент России Владимир Путин. Об этом в интервью изданию “Гордон“ заявил бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.
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Скандально известный политик, а в прошлом шоумен рассказал о том, что в конце декабря на территориях ОРДЛО некий “международный институт“ провел социологический опрос, в котором среди прочего жителей спросили, кто из политиков, по их мнению, способен вернуть мир в регион и решить конфликт на Донбассе.
Владимир Путин по этому опросу имеет всего 51%. Владимир Зеленский – 37%... (Канцлер ФРГ – ред.) Ангела Меркель, например, имеет 28% доверия. (Президент Франции – ред.) Эммануэль Макрон – 23%. (Главарь “ЛНР“ – ред.) Пасечник и (главарь “ДНР“ – ред.) Пушилин – незначительные цифры, - рассказал Сивохо.
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Также бывший советник секретаря СНБО заявил, что в упомянутом опросе жителей ОРДЛО спросили о том, каким они видят будущее оккупированных территорий. По словам Сивохо, опрос показал, что 24% видят их в составе России, а 10% высказались за сценарий возврата в состав Украины.
Тут даже можно сказать... “Цілком прийнятно“ – это 10%. Плюс еще 44% – “Дещо прийнятно“, - уточнил он.
На вопрос журналиста, почему данный опрос не опубликован в полном виде, Сивохо заявил, что он не является правообладателем результатов опроса.
Напомним, бывший шоумен Сергей Сивохо был назначен советником секретаря СНБО в октябре прошлого года. После серии скандалов и обвинений в подыгрывании Кремлю в марте этого года Сивохо уволили с должности.
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"24% видят их в составе России, а 10% высказались за сценарий возврата в состав Украины."
А остальные? Или им пофиг?
спросили мы у тишины
и отвечает тишина:
"руцкие и есть война"
- От Киева, где княжие хоромы.
- А «Русский мир»? Откуда взялся он?
- От долбойо6ов с лишней хромосомой!
штатный шизоид-говномет оккупантов из раши ... просто многостаночный путинский хyйло-бот
З того часу оте Ваше болото вже шість років їх вбиває і гонобить, а вони все одно туди рвуться.