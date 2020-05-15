На Луганщине 9 дней нет новых больных COVID: В ОГА объяснили феномен

Луганский губернатор рассказал, почему на подведомственных ему территориях удалось остановить распространение инфекции.

В Луганской области уже 9 дней не фиксируют новые случаи коронавирусной болезни, однако говорить об окончании эпидемии в регионе пока рано. Об этом в комментарии hromadske сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

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По мнению луганского губернатора, область смогла избежать масштабного инфицирования благодаря жестким карантинным мерам, в частности закрытию границ области. Но угроза эпидемии еще не преодолена.

Если посмотреть статистику по другим областям, то видно, что болеют и умирают люди, врачи. Наша статистика – это последствия жестких карантинных мероприятий. Есть факторы, которые сработали нам на пользу, - это то, что область расположена на другом конце страны, то, что из-за агрессии она нетуристическая. Но вирус мог завезти любой человек, и эпидемия бы началась, - отметил Гайдай.

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По его словам, удалось отследить четыре источника завоза коронавирусной инфекции в регион. Один случай заражения – от народного депутата, еще один – работник, который приехал из Польши, оставшиеся два случая - люди, которые приехали из Москвы. Все остальные выявленные случаи заражения пошли от этих четверых.

Пока я не увижу положительную динамику по стране в целом, я не успокоюсь. Если болезнь сюда завезут, то пойдет новая волна. У нас есть четкий пример, когда одна женщина-соцработник пообщалась с больным, который визуально был здоровым, заразилась от него, и, нормально себя чувствуя, поехала работать. Из 10 людей, с которыми она общалась, 6 заболели, - расссказал глава ОГА.

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Для справки. По состоянию на утро 15 мая на подконтрольных территориях Луганской области выявлено 42 случая инфицирования коронавирусом – самый низкий показатель в Украине. Последний раз новые больные зарегистрированы 6 мая.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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