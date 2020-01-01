Ирина Венедиктова отчиталась за 2 месяца работы

Генпрокурор рассказал, что она сделала за время пребывания на должности.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова дала полный отчет о своей работе за 2 месяца на должности. Она рассказала о ходе наиболее важных расследований, борьбе с коррупцией, наркоторговлей, а также о возвращении государственных денег в казну. Об этом сообщает пресс-служба Генерального прокурора.

Читай также: Венедиктова заявила о возможном конфликте интересов в деле против нее

Так, по словам Венедиктовой, на её личном контроле находится почти три десятка актуальных уголовных производств, находящихся под особым вниманием общества. За время работы разоблачены 72 организованные группы. В суд с обвинительным актом в сфере противодействия организованной преступности направлено 79 уголовных производств в отношении 270 лиц, которыми совершено 625 преступлений.

За время ее срока разоблачено 206 уголовных правонарушений совершенных организованной наркопреступностью. У подозреваемых изъято 609 кг наркотических средств. Помимо этого в Черниговской и Львовской областях прекратили работу мощные нарколаборатории.

Она также рассказала о борьбе с коррупцией. Так, по ее словам, в суды направленны уголовные дела в отношении 453 коррупционеров. Осуждено 114 человек.

Читай также: Венедиктова ответила протестующим под ее домом

За время работы Венедиктовой в казну вернулось 1,5 млрд гривен. В государственную собственность вернулось тысячи гектаров земель.

Напомним, ранее Венедиктова опубликовала песню Льва Лещенко в Facebook, а затем извинилась. Ирина Венедиктова написала пост ко Дню победы, прикрепив видео песни Льва Лещенко “День Победы“, затем удалила ролик и извинилась.

Читай также: НАБУ завело дело на генпрокурора Венедиктову

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.