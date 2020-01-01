Не успел больше: получив подозрение в коррупции, Криклий засобирался в отставку

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что готов уйти в отставку. Об этом он сказал в интервью Буквам . «Отправят, так отправят. Тут главное успеть больше сделать, потому что политическая жизнь, она переменчива», - сказал Криклий.

Он уже много раз был обвинен в построении коррупционных схем, хотя работает министром всего восемь месяцев. Недавно против него были заведены сразу два уголовных дела.

В частности, ДБР расследует нецелевое использование средств Резервного фонда при возвращении в Украину соотечественников в начале карантина. За возвращение украинцев было заплачено дважды – из Резервного фонда и из карманов самих пассажиров авиарейсов.