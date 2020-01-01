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Во Львовской области смягчили карантин: Что разрешено

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Карантинные ограничения ослабили 15 мая.
Во Львовской области ослабили карантин
Во Львовской области ослабили карантин
EPA/UPG

С 15 мая Львовская область ослабила карантин. Данное решение принято на заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА. 

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Так, на территории области восстановили работу непродовольственных рынков при условии соблюдение санитарно-эпидемическим мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Кроме этого, с 16 мая на территории области прекращают функционирование стационарно карантинные контрольно-пропускные пункты.

Отныне во Львовской области разрешены:

  • проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;
  • индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;
  • работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;
  • работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;
  • осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;
  • медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;
  • деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;
  • ремонт техники;
  • химчистки;
  • почтовая и курьерская деятельность;
  • строительные работы;
  • деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;
  • доставка продуктов питания;
  • агропродовольственных рынков;
  • деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;
  • непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);
  • деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)
  • журналистская деятельность;
  • осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);
  • деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;
  • проезд легковыми автомобилями; служебными и/или арендованными автомобилями.

В то же время запрещается:

  • пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);
  • пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;
  • посещение учебных заведений;
  • проведение всех массовых мероприятий;
  • работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),
  • работа учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,
  • перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;
  • осуществлять отключение электроэнергии;
  • прекращать поставки природного газа;
  • посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждения социальной защиты;
  • посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;
  • находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;
  • самовольно оставлять места обсервации.

Напомним, ранее в Сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах. Врачам непросто находиться в костюмах биологической защиты, так как они не пропускают воздух. 

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Теги: Львовская область, Карантин, ОГА, Ограничения
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