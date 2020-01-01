Во Львовской области смягчили карантин: Что разрешено

Карантинные ограничения ослабили 15 мая.

С 15 мая Львовская область ослабила карантин. Данное решение принято на заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Так, на территории области восстановили работу непродовольственных рынков при условии соблюдение санитарно-эпидемическим мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов. Кроме этого, с 16 мая на территории области прекращают функционирование стационарно карантинные контрольно-пропускные пункты.

Отныне во Львовской области разрешены :

проведение мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления;

индивидуальные тренировочные занятия, учебно-тренировочные сборы спортсменов;

работа учреждений торгового и бытового обслуживания населения;

работа непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности;

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг;

медицинской практики, деятельности по изготовлению технических и других средств реабилитации, ветеринарной практики;

деятельности АЗС, техобслуживания автотранспорта;

ремонт техники;

химчистки;

почтовая и курьерская деятельность;

строительные работы;

деятельность открытых (летних) площадок под открытым небом;

доставка продуктов питания;

агропродовольственных рынков;

деятельность музеев, музеев под открытым небом и историко-культурных заповедников;

непосредственный прием посетителей (по решению собственника/органа управления);

деятельность предприятий в области СМИ (прессы, типографий, редакций)

журналистская деятельность;

осуществление кино- и видеосъемки (количество – не более 50 человек);

деятельности адвокатов, нотариусов, аудиторов и психологов;

проезд легковыми автомобилями; служебными и/или арендованными автомобилями.

В то же время запрещается:

пребывание в общественных местах без надетых средств индивидуальной защиты (защитные маски/респираторы);

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, тд;

посещение учебных заведений;

проведение всех массовых мероприятий;

работа субъектов хозяйствования, которая предусматривает прием посетителей, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе и т.п.),

работа учреждений развлекательной деятельности, фитнес-центров, учреждений культуры;

регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении,

перевозки пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения;

осуществлять отключение электроэнергии;

прекращать поставки природного газа;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, учреждения социальной защиты;

посещение пунктов временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства;

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность;

самовольно оставлять места обсервации.

Напомним, ранее в Сети показали, как лечат от коронавируса в Черновцах. Врачам непросто находиться в костюмах биологической защиты, так как они не пропускают воздух.

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