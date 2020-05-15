Геращенко о скандале с системой “Дія”: Давайте отделим мух от котлет

Антон Геращенко прокомментировал скандал.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что приложение “Дія” никакого отношения к сливу персональных данных украинцев через Телеграм-бот не имеет.

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Об этом он заявил в ходе интервью изданию “Сегодня”.

По словам Геращенко, в сеть слили данные об украинцах за 2005, 2008 и 2012 годы. Новой информации не было предоставлено. Это он проверил на собственном примере.

Что касается громкого слива последних дней. На самом деле 95% информации, которая была в этом боте, за 2005, 2008 и 2012 годы. Я даже ради интереса проверил себя, ничего там нового нет. Также хочу сказать, что на сегодняшний день государство, с одной стороны, декларирует защиту персональных данных, а с другой, в интернете вывешено полтора миллиона деклараций чиновников, депутатов, где указаны всех их состояния, достаток, деньги на счетах и наличные, - сказал Геращенко.

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Также чиновник исключил причастность сотрудников МВД к масштабному сливу баз данных. По его словам, доступ ко всем базам данным в Украине имеют НАБУ, НАПК, МВД, а также другие силовые и правоохранительные структуры.

Кроме того, Геращенко категорически отрицает то, что запуск программы “Дія” поспособствовал сливу персональных данных украинцев.

Запуск системы “Дія“ никакого отношения к сливам баз данных не имеет. Потому что система “Дія“ работает по принципу, когда реестр обращается каждый раз к реестру. То есть у меня в телефоне есть система “Дія“. Вот в системе “Дія“ мой паспорт гражданина Украины. Когда я хочу кому-то показать, что это точно мой паспорт, а не фото или скриншот, я нажимаю кнопку и появляется уникальный код. Так вот, система “Дія“ только в данный момент имеет возможность обратиться к моей записи в реестре, а не ко всем записям везде. Поэтому давайте таким образом отделим мух от котлет, - добавил Геращенко.

Напомним, Telegram - бот “слил“ в сеть данные миллионов украинцев. Бот в Telegram начал продавать личные данные граждан Украины в сети.

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