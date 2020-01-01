"Копал погреб": В Одесской области найдено ядро времен турецкой войны

Пушечное ядро было найдено у жилого дома в Измаиле.

В Измаиле Одесской области местный житель в собственном дворе обнаружил пушечное ядро времен турецкой войны. Об этом сообщает ГСЧС Одесской области.

С опасной находкой мужчина столкнулся во время обустройства подвала. Он сразу вызвал спасателей.

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"Пиротехники установили, что это взрывоопасный предмет времен турецкой войны, а именно пушечное ядро калибра 120 мм" - говорится в сообщении.

Ядро было изъято и уничтожено. К работе привлекли пять пиротехников.

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