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Граница на выезд в Европу открыта, но вы поцелуете шлагбаум, - Геращенко

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Антон Геращенко рассказал, когда откроют границы.
Антон Геращенко
Антон Геращенко
МВД

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет своих границы. По его словам, решение Кабмина об открытии границ будут принимать синхронизировано с европейскими странами.

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Об этом Геращенко рассказал в интервью изданию “Сегодня”.

Замминистра внутренних дел отметил, что границы на выезд в Европу Украина открыла, но существуют ограничения со стороны европейских стран.

У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции, - отметил Геращенко.

Также чиновник отметил, что этим летом проведет свой отпуск в Украине, ведь не собирается рисковать и ехать на зарубежные курорты.

Я с семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить. Карпаты, Одесса, Николаев, Херсон…Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т.д, - добавил он.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что приложение “Дія” никакого отношения к сливу персональных данных украинцев через Телеграм-бот не имеет.

 

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Теги: Геращенко, МВД, карантин, границы
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