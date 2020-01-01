Граница на выезд в Европу открыта, но вы поцелуете шлагбаум, - Геращенко

Антон Геращенко рассказал, когда откроют границы.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет своих границы. По его словам, решение Кабмина об открытии границ будут принимать синхронизировано с европейскими странами.

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Об этом Геращенко рассказал в интервью изданию “Сегодня”.

Замминистра внутренних дел отметил, что границы на выезд в Европу Украина открыла, но существуют ограничения со стороны европейских стран.

У нас граница на выезд в Европу открыта. Только вас не пустят. Вы можете прийти, наши пограничники скажут идите, но вы поцелуете шлагбаум в Польше или где-то еще. Есть страны, которые допускают транзит через свою территорию, а есть страны, где до сих пор запрещен приезд людей, у которых нет права на жительство. Вы не можете, к примеру, сейчас, поехать в Италию, если у вас там нет вида на жительство. Поэтому вопрос открытия наших границ будет синхронизироваться с открытием европейских. На сегодняшний день в ЕС, насколько я проинформирован, принято решение до 15 июня не ослаблять карантинные меры для иностранцев. То же самое касается любимой украинцами Турции, - отметил Геращенко.

Также чиновник отметил, что этим летом проведет свой отпуск в Украине, ведь не собирается рисковать и ехать на зарубежные курорты.

Я с семьей принял решение в этом году отдыхать в Украине и никуда не ездить. Карпаты, Одесса, Николаев, Херсон…Это как раз определенный стимул для нашей туристической инфраструктуры, и я рекомендую всем, кто в ней занят, готовится оказывать максимально качественные услуги, чтобы потом украинцы, привыкшие отдыхать в Турции и Египте, мечтали возвращаться в украинские санатории, турбазы и т.д, - добавил он.

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Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что приложение “Дія” никакого отношения к сливу персональных данных украинцев через Телеграм-бот не имеет.

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