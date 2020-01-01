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ПЦУ попросила правительство ослабить карантин

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Церковь просит ввести адаптивный карантин для прихожан.
Митрополит Епифаний
Митрополит Епифаний
facebook.com/epifaniy

Митрополит Епифаний направил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю письмо с просьбой ослабить карантин в церквях. Он попросил о введении адаптивного карантина, о котором ранее просил Всеукраинский совет церквей. Об этом говорится на официальном сайте ПЦУ. 

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Данная просьба основана на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призвана обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения коронавируса и потребностями религиозных общин.

Напомним, ранее Церковные организации попросили Кабмин разрешить людям молиться в храмах. Религиозные объединения просят правительство Украины ослабить карантин.

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Теги: ПЦУ, Карантин, Кабмин, Шмыгаль, Просьба
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