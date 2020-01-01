На Донбассе на мине подорвалась мирная жительница

Мина оторвала женщине стопу и повредила ногу.

В Донецкой области на мине российского производства подорвалась 35-летняя женщина. Ее обнаружили украинские военные вблизи оккупированного Докучаевска, когда она пыталась ползком приблизиться опорному пункту ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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“Военнослужащие из состава Объединенных сил во время наблюдения за позициями противника вблизи оккупированного Докучаевска заметили гражданское лицо с явными признаками ранения в ногу, которая пыталась ползком приблизиться к нашему опорному пункту“, - говорится в сообщении.

Бойцы ВСУ эвакуировали женщину, а медики оказали ей первую помощь, после чего ее неотложно доставили в центральную районную больницу города Волноваха. Сейчас состояние женщины стабилизировалось, ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, характер ранений указывает на то, что женщина подорвалась на противопехотной мине ПМН-2, использование которой запрещено Оттавской конвенцией. Украина уничтожила все противопехотные мины “ПМН-2“ и “ПОМ-2“ под международным контролем. В то же время Российская Федерация отказалась подписать этот документ и продолжает использовать данные боеприпасы в конфликтах по всему миру.

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Напомним, ранее Сивохо рассказал, хотят ли жители ОРДЛО назад в Украину. Скандальный политик и бывший шоумен поделился данными неопубликованного социологического опроса.

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