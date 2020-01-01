Тимошенко раскритиковала Зе и назвала год его президентства “потерянным”
Лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко резко раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского и обвинила его в невыполненныи предвыборных обещаний.
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Об этом Тимошенко рассказала в ходе программы “Право на владу”.
Лидер “Батькивщины” отметила, что за год Зеленский и его команда она не приняли обещанные законопроекты о народовластии (закон о референдуме), не произошла реальная борьба с коррупцией и в результате год его президентства был потерян.
За год не было ничего сделано и принято, - возмутилась Тимошенко.
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В частности, Тимошенко подчеркнула, что власть не провела необходимый государственный аудит, особенно отметила важность проверки НАК “Нафтогаза-Украина”.
Мы увидели, что слова Игоря Уманского о коррупции в налоговой и таможне - правда, - отметила она.
Политик отметила, что закрытие масштабных коррупционных дыр позволило бы увеличить бюджет страны в два раза.
Мы жили бы в другой реальности, - сказала лидер “Батькивщины”.
Напомним, Юлия Тимошенко задекларировала доход в 150 млн грн от фирмы из США. Политик внесла круглую сумму дохода.
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