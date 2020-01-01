Под Киевом байкер на высокой скорости "потерял" пассажирку

С тяжелыми травмами девушка доставлена в больницу. Стоит вопрос об инвалидности.

В Киевской области недалеко от Василькова мотоциклист на полном ходу “потерял“ пассажирку. Момент происшествия попал на видеорегистратор ехавшего следом автомобиля. Это видео опубликовали в Фейсбук-сообществе “Киев-Оперативный“.

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Как видно на записи, байкер двигался по трассе с явным превышением безопасной скорости и даже поставил мотоцикл на заднее колесо, из-за чего пассажирка и свалилась на асфальт. При этом “пилот“ не остановился и продолжил путь на большой скорости.

Как сообщается в комментарии под видео, это ЧП произошло 10 мая. Пострадавшую девушку увезли в больницу Василькова с серьезными травмами — раздробленным голеностопным суставом, поражением 35% кожи (спина, грудная клетка, живот, таз, ноги, частично рука) — ожоги 1−2 степени. Девушку прооперировали и перевезли в Киевскую больницу скорой помощи.

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13 мая при повторном осмотре медики выяснили, что изначально операция была сделана неправильно. Сейчас нет чувствительности в ноге, и стоит вопрос об инвалидности. В данный момент оперировать повторно нет возможности из-за состояния здоровья и большой отечности. Возможно, понадобится переливание крови. Владислава (так зовут пострадавшую) находится постоянно на обезболивающих препаратах, только таким образом в данный момент может уснуть или лежать.

Напомним, в Харькове лихач на внедорожнике устроил зрелищную погоню в стиле “GTA“. После того, как нарушитель на большой скорости проехал около 20 светофоров на запрещающий красный свет, его бросились ловить сразу несколько экипажей патрульной полиции.

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