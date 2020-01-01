Первый в Украине супермаркет упаковки «Экспресс Упаковка» - для тех, кому действительно важны деталиРеклама
Насколько важна для товара упаковка? Мы задали этот вопрос производителям разных товаров, владельцам ресторанов с едой навынос, кондитерских, интернет-магазинов, сувенирных лавок и других предприятий. Все, как в один голос ответили, что от её зависит имидж компании, безопасность товаров, а также самое важное – первое впечатление о продукте. Для тех, кто работает на украинском рынке намного выгоднее закупать упаковочные материалы в «Экспресс Упаковка», чем на других площадках (али экспресс и прочие маркетплейсы).
Немного общей информации о компании
Более 10 лет назад в Украине появилась компания Экспресс Упаковка. Основными ее направлениями является производство материалов и работа «Супермаркета». Если вы ничего не слышали о компании, это не значит, что вы не пользуетесь ее услугами. Картонная коробка из «Новой Почты» или крафт пакет для доставки еды из лучшего ресторана вашего города, пакет для одежды из интернет-магазина, крафт для сухожара – в 90%, случаев – это товар, произведенный на концерне «ПАК ЮА» и продан в супермаркете.
Компания «Экспресс Упаковка» абсолютный лидер на рынке продаж в своей нише. Такого разнообразия товаров, а самое главное их цены и качества в стране больше нет. Это целый производственный комплекс, который специализируется на производстве:
гофротары;
гофрокартона;
упаковочной и оберточной бумаги;
пакетов;
перчаток ПВХ;
стрейч-пленки и скотча;
крафт-пакетов и крафт бумаги
наполнителей для упаковки;
подарочной упаковки и тд.
Продукция выпускается в соответствии с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Комплекс ПАК ЮА является официальным производителем и поставщиком для 450 украинских предприятий. Сегодня каждый желающий может заказать с доставкой упаковочные материалы в супермаркете упаковки №1 в Украине! Ознакомьтесь с полным ассортиментом товаров на официальном сайте магазина Экспресс Упаковка. Для оптовых заказчиков действуют специальные цены и прайсы.
Программа лояльности
Для компании Экспресс Упаковка каждый клиент – это в первую очередь друг и партнер. Поэтому делать закупки, заключать договора о поставке товаров могут любые предприятия: от компаний-гигантов, до владельцев семейного бизнеса. Специально для клиентов регулярно проводятся распродажи, розыгрыши дорогих призов. Не упустите шанс и купите необходимые товары по акции – это отличная дополнительная экономия.
Не нужно больше серчить цены на самых популярных маркетплейсах страны. Более 200 видов товарной продукции – все касается упаковочных материалов, и все есть в единственном супермаркете упаковки! Становитесь клиентом Экспресс Упаковки и получайте балы за каждый заказ, которые потом можно поменять на дисконт.
Во многих крупных городах страны уже работают шоурумы компании. Вы можете лично приехать в ближайший к вам магазин и оценить ассортимент, качество, цены. Возможна быстрая доставка транспортом компании, Новой Почтой, курьером и другими способами.
Дополнительные услуги компании
Для жителей столицы и г. Харьков компания предоставляет мувинговые услуги по упаковке и переезду. В спектр услуг входит не только консультация по выбору тары, грузчики, транспорт и собственно говоря сам переезд. Если вы затеяли:
перенести офис в другой район;
сменить место жительства (в черте города);
перевезти инструменты, мебель, ценные и хрупкие вещи в другое помещение;
отправить на дачу не нужную технику и тд.
Лучше, чем сотрудники компании с поставленной задачей не справиться никто. Более того, цена на услуги лояльна и не выше, чем у конкурентов.
Красивая упаковка привлечет внимание, вызовет желание покупать товары снова и снова. Надежная обеспечит безопасность при транспортировке. Стильная, созданная по эксклюзивному заказу подчеркнет ваш бренд. В условиях развитой конкуренции и важности инструментов маркетинга просто глупо пренебрегать такой вещью.
Перший в Україні супермаркет упаковки “Експрес Упаковка“ - для тих, кому дійсно важливі деталі
Наскільки важлива для товару упаковка? Ми задали це питання виробникам різних товарів, власникам ресторанів з їжею на виніс, кондитерських, інтернет-магазинів, сувенірних крамниць та інших підприємств. Всі, як один голос відповіли, що від неї залежить імідж компанії, безпека товарів, а також саме головне - перше враження про продукт. Для тих, хто працює на українському ринку набагато вигідніше закуповувати упаковочні матеріали в «Экспресс Упаковка», чим на інших ресурсах (алі експрес і подібних маркетплейсах).
Загальна інформація про компанію
Більше 10 років назад в Україні з'явилась компанія Експрес Упаковка. Основними її напрямами є виробництво матеріалів і роботи “Супермаркета“. Якщо ви нічого не чули про компанию, це означає, що ви не користуєтесь її послугами. Картонна коробка з “Нової пошти“ чи крафт пакет для доставки їжі іх кращого ресторану вашого міста, пакет для одягу з інтернет-магазину, крафт для сухожару - в 90% випадків - це товар, вироблений на концерні “ПАК ЮА“ та проданий в супермаркеті.
Компанія “Експрес Упаковка“ абсолютний лідер на ринку продажу в своїй ніші. Такого різномаїття товарів, а саме головне їх ціни та якості в крїні більше нема. Це цілий виробничий комплекс, який спеціалізується на виробництві:
- гофротари;
- гофрокартона;
- упаковочного та обгорткового паперу;
- пакетів;
- рукавичок ПВХ;
- стрейч-плівки і крафт паперу;
- наповнювачів для упаковки;
- подарункової упаковки і тд.
Продукція випускається у відвідності з ISO 9001:2008 и ISO. Комплекс 22000:2005. Комлекс ПАК ЮА являється офіцийним виробником і постачальником для 450 українських підприємств. Сьогодні кожний бажаючий може замовити з доставкою упаковочні матеріали в супермаркеті упаковки №1 в Україні! Ознайомтесь з повним асортиментом товарів на офіціальному сайті магазину Експрес Упаковки. Для оптових замовників діють спеціальні ціни та прайси.
Програма лояльності
Для компанії Експрес Упаковка кожен клієнт - це в першу чергу друг і партнер. Тому робити закупки, заключати угоди про поставку товарів можуть будь-які підприємства: від компаній-гігантів до власників сімейного бізнесу. Спеціально для клієнтів регулярно проводяться розпродажі, розигриші коштовних подарунків. Не змарнуйте свій свій шанс і купуйте необхідні товари по акції - це чудова додаткова економія.
Не потрібно більше сорчити ціни на самих популярних маркетплейсах країни. Більше 200 видів товарної продукції - все стосується упаковочних матеріалів, і все є в одному супермаркеті упаковки! Ставайте клієнтом Экспресс Упаковки і отримайте бали за кожне замовлення, яке потім можна обміняти на дисконт.
В багатьох великих містах країни вже працюють шоуруми компанії. Ви можете особисто приїхати в найближчий до вас магазин і оцінити асортимент, якість, ціни. Можлива швидка доставка транспортом компанії, Новою Поштою, кур'єром та іншими способами.
Додаткові послуги компанії
Для жителів столиці та м. Харьків компанія надає мувінгові послуги по упаковці і переїзду. В спектр послуг входить не тільки консультація по вибору тари, грузчики, транспорт і сам переїзд в цілому. Якщо ви затіяли:
- перенести офіс в інший район;
- змінити місце проживання (в межах міста);
- перевезти інструменти, меблі, цінні та тандітні речі в інше приміщення;
- віправити на дачу не потрібну техніку і т.д.
Краще, чим співробітники компанії з поставленою задачею не справиться ніхто. Більш того, ціна на послуги лояльна і не вище, чим у конкурентів.
Гарна упаковка приверне увагу, викличе бажання купувати товари знову і знову. Надійна упаковка забезпечить безпеку при транспортуванні. Стильна, створена по ексклюзивному замовленню підкреслить ваш бренд. В умовах розвинутої конкуренциї і важливості інструментів маркетингу просто нерозумно нехтувати такою річчю.
Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине