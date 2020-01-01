Насколько важна для товара упаковка? Мы задали этот вопрос производителям разных товаров, владельцам ресторанов с едой навынос, кондитерских, интернет-магазинов, сувенирных лавок и других предприятий. Все, как в один голос ответили, что от её зависит имидж компании, безопасность товаров, а также самое важное – первое впечатление о продукте. Для тех, кто работает на украинском рынке намного выгоднее закупать упаковочные материалы в « Экспресс Упаковка », чем на других площадках (али экспресс и прочие маркетплейсы).

Немного общей информации о компании

Более 10 лет назад в Украине появилась компания Экспресс Упаковка. Основными ее направлениями является производство материалов и работа «Супермаркета». Если вы ничего не слышали о компании, это не значит, что вы не пользуетесь ее услугами. Картонная коробка из «Новой Почты» или крафт пакет для доставки еды из лучшего ресторана вашего города, пакет для одежды из интернет-магазина, крафт для сухожара – в 90%, случаев – это товар, произведенный на концерне «ПАК ЮА» и продан в супермаркете.

Компания «Экспресс Упаковка» абсолютный лидер на рынке продаж в своей нише. Такого разнообразия товаров, а самое главное их цены и качества в стране больше нет. Это целый производственный комплекс, который специализируется на производстве:

гофротары;

гофрокартона;

упаковочной и оберточной бумаги;

пакетов;

перчаток ПВХ;

стрейч-пленки и скотча;

крафт-пакетов и крафт бумаги

наполнителей для упаковки;

подарочной упаковки и тд.

Продукция выпускается в соответствии с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005. Комплекс ПАК ЮА является официальным производителем и поставщиком для 450 украинских предприятий. Сегодня каждый желающий может заказать с доставкой упаковочные материалы в супермаркете упаковки №1 в Украине! Ознакомьтесь с полным ассортиментом товаров на официальном сайте магазина Экспресс Упаковка. Для оптовых заказчиков действуют специальные цены и прайсы.

Программа лояльности

Для компании Экспресс Упаковка каждый клиент – это в первую очередь друг и партнер. Поэтому делать закупки, заключать договора о поставке товаров могут любые предприятия: от компаний-гигантов, до владельцев семейного бизнеса. Специально для клиентов регулярно проводятся распродажи, розыгрыши дорогих призов. Не упустите шанс и купите необходимые товары по акции – это отличная дополнительная экономия.

Не нужно больше серчить цены на самых популярных маркетплейсах страны. Более 200 видов товарной продукции – все касается упаковочных материалов, и все есть в единственном супермаркете упаковки! Становитесь клиентом Экспресс Упаковки и получайте балы за каждый заказ, которые потом можно поменять на дисконт.

Во многих крупных городах страны уже работают шоурумы компании. Вы можете лично приехать в ближайший к вам магазин и оценить ассортимент, качество, цены. Возможна быстрая доставка транспортом компании, Новой Почтой, курьером и другими способами.

Дополнительные услуги компании

Для жителей столицы и г. Харьков компания предоставляет мувинговые услуги по упаковке и переезду. В спектр услуг входит не только консультация по выбору тары, грузчики, транспорт и собственно говоря сам переезд. Если вы затеяли:

перенести офис в другой район;

сменить место жительства (в черте города);

перевезти инструменты, мебель, ценные и хрупкие вещи в другое помещение;

отправить на дачу не нужную технику и тд.

Лучше, чем сотрудники компании с поставленной задачей не справиться никто. Более того, цена на услуги лояльна и не выше, чем у конкурентов.

Красивая упаковка привлечет внимание, вызовет желание покупать товары снова и снова. Надежная обеспечит безопасность при транспортировке. Стильная, созданная по эксклюзивному заказу подчеркнет ваш бренд. В условиях развитой конкуренции и важности инструментов маркетинга просто глупо пренебрегать такой вещью.