Возле Запорожской АЭС вспыхнул пожар

К борьбе с пожаром привлечены 52 человека и 14 единиц специальной техники из Энергодара, Днепрорудного, Каменки-Днепровской и Великобелозерского района.

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Возле Энергодара в Запорожской области, где расположена АЭС, в четверг, 14 мая, вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области.

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Прибывшие по вызову спасатели установили, что горят деревья и сухая трава. Борьбу с огнем осложняли порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

К борьбе с пожаром были привлечены 52 человека и 14 единиц специальной техники. В 16:30 пожар на территории лесничества Энергодара был ликвидирован.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, чьи дома сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области.

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