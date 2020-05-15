Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возле Запорожской АЭС вспыхнул пожар

Комментариев: 2
К борьбе с пожаром привлечены 52 человека и 14 единиц специальной техники из Энергодара, Днепрорудного, Каменки-Днепровской и Великобелозерского района.
Возле Запорожской АЭС вспыхнул пожар
© zp.dsns.gov.ua
Фото 1/3
  • Пожар в Запорожской области
Возле Запорожской АЭС вспыхнул пожар
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Возле Энергодара в Запорожской области, где расположена АЭС, в четверг, 14 мая, вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Запорожской области.

Читай также: Пожары в лесах теперь можно отслеживать онлайн — Гослесагентство

Прибывшие по вызову спасатели установили, что горят деревья и сухая трава. Борьбу с огнем осложняли порывы ветра скоростью до 20 метров в секунду.

К борьбе с пожаром были привлечены 52 человека и 14 единиц специальной техники. В 16:30 пожар на территории лесничества Энергодара был ликвидирован.

Напомним, Кабинет министров Украины выделил 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, чьи дома сгорели в результате масштабных лесных пожаров в Овручском районе Житомирской области.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пожар, Энергодар, Запорожская область, АЭС, ГСЧС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Woodbrother    15.05.2020, 17:47
Оценка:  0
Woodbrother
Пора уже гореть лесу возле АЭС на россии. Иначе эта фигня будет продолжаться до самого распада поганой на россии.
Нафанаил    15.05.2020, 17:41
Оценка:  -1
Нафанаил
От ЗАЭС до очага пожара более 8 км. Т.е., пожар был за городом, причем в противоположную от АЭС сторону. Район водозабора.
Но из любого события можно сделать сенсацию.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь