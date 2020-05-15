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В Одессе полиция обезвредила банду, ограбившую обменный пункт

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Преступление, в котором подозревают задержанных, произошло три недели назад.
В Одессе полиция обезвредила банду, ограбившую обменный пункт
© od.npu.gov.ua
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В Одессе полиция обезвредила банду, ограбившую обменный пункт
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В Одессе полицейские задержали группу лиц, которых подозревают в разбойном нападении на пункт обмена валюты три недели назад. Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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“Месяц назад, предварительно сговорившись, трое нападавших в масках ворвались в помещение финансового учреждения, связали сотрудницу скотчем и забрали из кассы более 200 000 гривен в национальной и иностранной валюте“, - говорится в сообщении.

По подозрению в совершении указанного преступления оперативники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области совместно с сотрудниками Шевченковского отделения полиции в городе Одессе задержали трех жителей Ренийского района в возрасте от 32-х до 38-ми лет.

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Во время проведения санкционированных обысков во временных помещениях задержанных в Одессе полицейские изъяли вещественные доказательства, которые прямо указывают на их причастность к указанному преступлению.

Фигурантам инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о применении в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в апреле налетчики ночью ворвались в круглосуточный обменный пункт. Трое грабителей связали девушку-кассира и завладели крупной суммой в национальной и иностранной валюте.

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Теги: ограбление, разбой, Одесса, банда, обменный пункт
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Комментариев (1)
Cudzoziemiec    15.05.2020, 17:30
Оценка:  0
Cudzoziemiec
поставить к стенке всех...на главной площади.
чтоб другие мрази боялись....
быдло тупое
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