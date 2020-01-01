Погода в Украине на 16 мая: Солнце

Дожди ожидаются лишь в некоторых восточных областях страны.

Погода в субботу, 16 мая, в Украине будет в основном солнечной. Дожди ожидаются в Харьковской, Донецкой и Луганской областях, а также возможны в Запорожье. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В западных областях страны температура воздуха днем составит от +14 до +17 градусов тепла, ночью от +4 до +8;

На севере Украины температура днем +15… +17, ночью +6… +8;

В центральных областях температура днем +14… +17, ночью от +6 до +8;

На востоке страны днем от +13 до +17, ночью от +5 до +11;

На юге Украины днем от +17 до +21 градусов, ночью от +10 до +12;

В Крыму днем +20… +22, ночью +12… +14;

В Киеве днем +15… +17, ночью +6… +8.

Погода на 16 мая meteo.gov.ua

По словам синоптика Натальи Диденко в субботу, 16 мая, температура воздуха ночью ожидается низкой, однако уже без заморозков, +4… +8 градусов, на юге +8… +13 градусов. Завтра днем ​​- в пределах +14… +19 градусов, на юге +17… +22 градуса. Свежее будет на Востоке, где будут идти дожди, +11… +14 градусов.

От Испании через север Италии, Хорватию, в Украину вытянулась влажная полоса. Ближайшей ночью в Украине умеренные, к сильным, дожди пройдут на Западе, Севере и в Центре. Юг и Восток будет вне фронтов, там сухо. Днем в субботу эта интенсивная влажная зона поскачет на восточные области. А западная часть очистится от дождей, ясное небо будет на Юге. На остальной территории Украины - северные и центральные области - существенных дождей не предвидится, так, где-то какие-то небольшие капли, - пишет Диденко.

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