Навіщо потрібні постбіотики вашій дитині?

Правильне харчування в перші роки життя вашого малюка має без перебільшення величезний вплив на розвиток усіх систем його організму в подальшому. Вчені стверджують, що особливу роль в раціоні грає сім'я різних «біотиків» - пробіотиків, пребіотиків і постбіотиків.

І якщо про пробіотики і пребіотики відомо досить багато, то активне вивчення постбіотиків почалося відносно нещодавно.

Що таке постбіотики?

Постбіотики - це корисні біоактивні речовини, які виробляються «хорошими» бактеріями, необхідними для злагодженої роботи кишечника. Постбіотики включають в себе вітаміни, органічні кислоти, ліпіди, а також комплекси протеїнів і амінокислот. Вони здійснюють сприятливу імуномоделюючу, протизапальну і антимікробну дію на організм.

Де знаходяться постбіотики?

Постбіотики містяться в кисломолочних продуктах, особливо в сирах і йогуртах, у квашеній капусті, а також у соліннях, вині ... і грудному молоці!

Материнське молоко містить унікальний комплекс різноманітних поживних і біоактивних речовин, що включають в себе всі необхідні дитині «біотики», які закладають основу для міцного здоров'я малюка на все життя. Тому в перший час, безумовно, грудне молоко - це найкраще для дитини.

Але що робити, якщо грудне вигодовування неможливе або протипоказане? В такому випадку альтернативою виступають адаптовані молочні суміші. На щастя, сьогодні технології дозволяють максимально наблизити склад таких сумішей до грудного молока, а найбільш прогресивні виробники навчилися створювати суміші, які містять і постбіотики.

Технологічно це досягається шляхом ферментації компонентів суміші корисними бактеріями, які в свою чергу створюють там потрібні маленькому організму постбіотики.

Яка користь від постбіотиків?

Імунітет. Один з найважливіших ефектів постбіотиків на здоров'я малюка - зміцнення його імунітету. Завдяки пребіотикам і продуктам діяльності корисних бактерій (постбіотикам) створюється так званий «кишковий бар'єр», який сприяє розвиткові міцної імунної системи малюка. Це означає, що інфекції і мікроорганізми, які можуть спровокувати інфекцію, в більшій мірі затримуються в шлунково-кишковому тракті, і не пропускаються далі в організм.

Травлення. Експериментальні дослідження також показують, що в поєднанні з пребіотиками постбіотики в дитячих сумішах сприяють розвитку збалансованої сприятливої мікрофлори кишечника і знижують таким чином ймовірність розвитку кольок у малюка. Відповідно, малюки менше плачуть, а у мам є можливість трохи відпочити в тиші.

Також наявність в суміші постбіотиків в поєднанні з пребіотиками сприятливо позначається на якості випорожнень і сприяє профілактиці гострих діарей. Незважаючи на те, що дослідження постбіотиків як важливого компонента харчування малюків почалися зовсім нещодавно, і на сьогодні розкриті далеко не всі корисні властивості цих речовин, у них виразно спостерігається великий вплив на здоров'я малюків та розвиток їх організму.

Детальніше про дослідження постбіотиків.

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