За неделю число заболевших COVID в "ЛНР" выросло на 90%, - МинВОТ

Министерство по делам оккупированных территорий фиксирует быстрый рост заболеваемости в Крыму и ОРДЛО.

В Крыму и на оккупированной части Донбасса наблюдается обострение эпидемиологической ситуации вследствие распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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По данным ведомства, по состоянию на 14 мая оккупационные администрации обнародовали следующие сведения о заболеваемости:

в оккупированном Крыму – 245 подтвержденных случаев (летальных – 4, выздоровели – 84, в разных режимах медицинского наблюдения – более 1700),

в оккупированном Севастополе – 132 (летальных – 2, выздоровели – 57, в разных режимах медицинского наблюдения – более 1500 человек),

в ОРДО – 214 (летальных – 5, выздоровели – 29, в разных режимах медицинского наблюдения – около 9 тыс. человек),

в ОРЛО – 308 (летальных – 1, выздоровели – 53, в разных режимах медицинского наблюдения – более 5 тыс. человек).

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В течение недели в оккупированном Крыму количество инфицированных увеличилось на 38%.

По имеющимся признакам, наиболее сложная ситуация с эпидемией остается на оккупированной части Луганской области. В период с 5 по 14 мая количество инфицированных “официально“ увеличилась на 90%. В то же время характер обнародования “официальных данных“ свидетельствует о наличии манипуляций и нехватки тестов. Сведения подаются неравномерно и с перерывами на несколько дней“.

На оккупированной части Донецкой области в течение недели количество признанных фактов заболевания увеличилась на 25%.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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