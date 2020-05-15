Бужанский заявил о намерениях баллотироваться на пост мєра Днепра

Нардеп будет участвовать в праймериз партии.

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии “Слуга народа“ Максим Бужанский заявил, что намерен баллотироваться в мэры Днепра на ближайших местных выборах после внутрипартийных праймериз.

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Об этом сам нардеп рассказал в комментарии изданию Страна.

Бужанский отметил, что ждет внутрипартийных праймериз. После этого он будет знать больше.

Если состоятся праймериз, я буду в них участвовать. Праймериз определят самого сильного организатора по мнению партии, - сказал Бужанский.

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Нардеп не ответил на вопрос о возможном самостоятельном участии в мэрской кампании. Бужанский настоятельно предложил дождаться праймериз.

К слову, выборы мэра в Днепре запланированы на 25 октября этого года.

Напомним, друг Бужанского Александр Дубинский намерен баллотироваться в мэры Киева. Дубинский отметил, что будет участвовать во внутрипартийных праймериз на пост мэра столицы.

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