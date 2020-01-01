Каждые 10 дней можно переходить на новый этап карантина – Степанов

Переход к следующему этапу возможен при условии, что ситуации соответствует определенным критериям.

Украина каждые десять дней может переходить на другой этап карантина. Об этом Министр здравоохранения Максим Степанов заявил в интервью ВВС Украина.

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Степанов рассказал, что каждому этапу выхода из карантина соответствуют определенные критерии. В частности, уровень заболеваемости, сравнение случаев заболеваемости семь дней к семи предыдущим дням, заполненность коек в больницах.

“22 мая у нас этап, на котором мы можем разрешить работу детсадов, гостиниц, транспорта, проведения определенных спортивных мероприятий без зрителей. Все зависит от эпидемиологической ситуации. Но ситуация у нас разная по областям. В некоторых регионах этот этап не наступит, тогда детские сады не откроются. Мы увидели, что каждые десять дней мы можем переходить на другой этап. 22 мая, потом 1 июня, 11 июня. На каждом этапе будет определенное смягчение“, - отметил Степанов.

Напомним, по состоянию на 9:00 15 мая в Украине 17 330 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 476 летальных, 4473 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая.

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