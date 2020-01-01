Шмыгаль обсудил пандемию с премьерами стран Центральной и Восточной Европы

Главы правительств провели онлайн-встречу, где обсудили борьбу с пандемией коронавируса и ее экономические последствия.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время онайн-встречи с премьер-министрами государств-членов Центральной европейской инициативы обсудил борьбу с пандемией, экономическую ситуацию и координацию усилий по открытию границ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в пятницу, 15 мая.

Шмыгаль рассказал участникам встречи об эпидситуации в Украине и мерах, которые Кабмин принимает, чтобы остановить распространение болезни.

"Правительство Украины уделяет особое внимание экономической стабильности, защите рабочих мест и привлечению инвестиций в страну. Мы понимаем, что больше всего страдает малый и средний бизнес - основа нашей экономики. Президент, правительство и парламент Украины работают вместе над разработкой программ поддержки отечественных предпринимателей", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер поблагодарил международных партнеров за финансовую и гуманитарную помощь и за помощь в возвращении домой украинских граждан, а также отметил, что Украина тоже оказывает помощь тем, кто в этом нуждается.

"Украина готова к сотрудничеству в области научных обменов, исследований и разработок, чтобы достичь быстрых результатов в создании эффективной медицины против COVID-19 и вакцины для борьбы с вирусом", - резюмировал Шмыгаль.

Напомним, что ранее Шмыгаль анонсировал второй этап снятия карантина. Если ситуация с коронавирусом будет развиваться по позитивному сценарию, то следующие карантинные ограничения будут сняты 22 мая.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил собираться группами. Украинцы могут собираться группами до восьми человек. Правительство также регламентировало работу летних террас ресторанов.

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