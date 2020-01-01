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Пожар в одесском колледже: появились два новых фигуранта

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Сотрудников учебного заведения подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем особо тяжкие последствия.
В колледже училось более 600 человек
В колледже училось более 600 человек
facebook.com/maksymkutsyi
 
В рамках расследования уголовного производства о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже сообщено о подозрении двум его работникам. Об этом в пятницу, 15 мая, сообщила прокуратура Одесской области.
 
 
Подозрение объявлено заведующей дневным отделением экономики и предпринимательства колледжа и бывшему заместителю директора по административно-хозяйственной работе.
 
Они обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлекший гибель людей, а также имущественную ущерб в особо крупном размере (ч.2 ст.270 УК). 
 
"Решается вопрос об избрании меры пресечения для указанных лиц", - отметили в прокуратуре.
 
Кроме того, изменено подозрение директору колледжа и заведующему хозяйством учебного корпуса: им также предъявлено обвинение по ч.2 ст.270 УК. Они находятся под домашним арестом.
 
Напомним, в колледже училось более 600 человек, каждый из которых ежегодно платил от 10 до 14 тыс. гривен, однако руководство заведения не обеспечило им безопасность.

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Теги: Одесса, уголовное дело, пожар, прокуратура, расследование
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Источник: korrespondent.net

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