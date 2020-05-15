На Донбассе резко выросло количество обстрелов и жертв – ОБСЕ

ОБСЕ призывает стороны конфликта на Донбассе придерживаться режима тишины.

В последние три недели на Донбассе наблюдается рост случаев нарушения режима прекращения огня и числа жертв среди гражданского населения, в том числе детей. Об этом заявила после заседания ТКГ 14 мая Спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Хайди Грау, пишет “Интерфакс-Украина“.

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Грау отмечает, что нынешнее развитие ситуации с безопасностью в зоне конфликта на Донбассе вызывает обеспокоенность.

“За последние три недели со времени нашей предыдущей встречи наблюдался всплеск нарушений прекращения огня. Число жертв среди гражданского населения, включая детей, также резко возросло, равно как и масштабы разрушения гражданской инфраструктуры и имущества“, - заявила она.

Грау подчеркнула, что такое развитие событий абсолютно недопустимо.

Я настоятельно призываю подписантов Минских соглашений после решений саммита “Нормандской четверки“ в Париже приложить все усилия для того, чтобы договориться и подтвердить всеобъемлющее и устойчивое прекращение огня, - сказала она.

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Грау указала, что также недопустимо каким-либо образом ограничивать доступ СММ ОБСЕ, которая, в соответствии с ее мандатом, охватывает всю территорию Украины, в том числе с целью мониторинга и проверки соблюдения прекращения огня.

Напомним, сегодня пресс-центр ООС сообщил о том, что в Донецкой области на мине подорвалась 35-летняя женщина. Ее обнаружили украинские военные вблизи оккупированного Докучаевска, когда она пыталась ползком приблизиться опорному пункту ВСУ.

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