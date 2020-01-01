Украинцы платят за коммуналку активнее, чем год назад

В марте задолженность за коммунальные услуги сократилась на 800 миллионов гривен. Тем не менее, украинцы должны почти 66 миллиардов.

В первом квартале 2020 года оплата украинцев за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) составляет 87,2%, что на 10% выше, чем годом ранее, сообщает пресс служба Минрегиона в пятницу, 15 мая.

"По март 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4 % (с учетом погашения долгов за прошлые периоды), по водоснабжению и водоотведению, содержанию домов и придомовых территорий и вывоз отходов - на уровне 80-84%", - отметила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

По данным Госслужбы статистики, самые высокие показатели расчетов - в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%) , Львовской (92,9%) и Николаевской (92,8%) областях. Самые низкие - в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях.

Вместе с тем в Минрегионе сообщили, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего - Черновицкой (140 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областей.

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