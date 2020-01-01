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Украинцы платят за коммуналку активнее, чем год назад

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В марте задолженность за коммунальные услуги сократилась на 800 миллионов гривен. Тем не менее, украинцы должны почти 66 миллиардов.
Украинцы платят за коммуналку, несмотря на карантин
Украинцы платят за коммуналку, несмотря на карантин
Pixabay
В первом квартале 2020 года оплата украинцев за коммунальные услуги (без учета газа и электроэнергии) составляет 87,2%, что на 10% выше, чем годом ранее, сообщает пресс служба Минрегиона в пятницу, 15 мая.
 
 
"По март 2020 за централизованное отопление и горячую воду расчеты населения составляли 102,4 % (с учетом погашения долгов за прошлые периоды), по водоснабжению и водоотведению, содержанию домов и придомовых территорий и вывоз отходов - на уровне 80-84%", - отметила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
 
По данным Госслужбы статистики, самые высокие показатели расчетов - в Сумской (95,9%), Винницкой (95,1%) , Львовской (92,9%) и Николаевской (92,8%) областях. Самые низкие - в Луганской (78,8%), Харьковской (79,2%) и Херсонской (79,5%) областях.
 
Вместе с тем в Минрегионе сообщили, что общая задолженность населения за коммунальные услуги на 1 апреля составила 33 млрд грн. Больше всего задолжали потребители Киева (почти 7 млрд грн), Днепропетровской (свыше 5,4 млрд грн) и Харьковской (около 5 млрд грн) областей. Меньше всего - Черновицкой (140 млн грн), Закарпатской (191 млн грн) и Волынской (более 205 млн грн) областей.
 
При этом вместе с газом и электроэнергией долги на конец марта составляли 65,9 млрд грн, что на 0,8 млрд грн меньше, чем месяцем ранее (66,7 млрд грн).
 

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Теги: Тарифы ЖКХ, долги, тарифы, коммуналка, Минрегион, коммунальные услуги, коммунальные платежи
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Источник: korrespondent.net

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