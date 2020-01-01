Украина заключила соглашение с ВБ на 135 млн долларов

Часть денег Всемирного банка, 35 миллионов долларов, направят на борьбу с распространением коронавируса.

Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов на финансирование проекта по улучшению сферы здравоохранения, сообщили в Министерстве финансов Украины в Facebook.

Соглашение было подписано 15 мая Министерством здравоохранения Украины.

Выделенные деньги потратят на проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть финансов, 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.

"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.

Напомним, Всемирный банк решил выделить Украине дополнительное финансирование в 150 млн долларов на помощь малообеспеченным гражданам.

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