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Украина заключила соглашение с ВБ на 135 млн долларов

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Часть денег Всемирного банка, 35 миллионов долларов, направят на борьбу с распространением коронавируса.
Украина получит 135 млн долларов
Украина получит 135 млн долларов
vsemirnyjbank.org
 
Всемирный банк выделит Украине 135 млн долларов на финансирование проекта по улучшению сферы здравоохранения, сообщили в Министерстве финансов Украины в Facebook.
 
Соглашение было подписано 15 мая Министерством здравоохранения Украины.
 
Выделенные деньги потратят на проект "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Часть финансов, 35 млн долларов, направят на меры по усилению защиты населения и противодействию распространению коронавируса.
 
"Другая часть средств будет использована на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины, а также на другие меры в рамках внедрения реформы системы здравоохранения и укрепления потенциала НСЗУ", - заявили в Минфине.
 
Напомним, Всемирный банк решил выделить Украине дополнительное финансирование в 150 млн долларов на помощь малообеспеченным гражданам.
 

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Теги: Всемирный банк, Минздрав, Минфин, финансирование
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Источник: korrespondent.net

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