Зеленский подписал закон о массовом обязательном тестировании на COVID

Закон определяет категории лиц, подлежащих тестированию, а также устанавливает выплаты для заболевших коронавирусом.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью повышения способности системы здравоохранения Украины противодействовать распространению коронавирусной болезни (COVID-19)“, который Верховная Рада приняла на внеочередном заседании 7 мая. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Данный закон в частности предусматривает обязательное тестирование всех лиц, имеющих признаки коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Помимо этого, обязательно сдавать тесты на коронавирус должны все медики, которые работают с коронавирусными больными. Также тестировать будут работников полиции, нацгвардии и других ведомств, задействованных в противоэпидемических мероприятиях. Причем, независимо от того, контактировали они с больными, или нет.

Другими положениями этого закона дозволяется привлекать на волонтерских началах к борьбе с коронавирусом врачей-интернов, а также врачей-специалистов, не имеющих квалификационной категории.

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Отдельно закон предусматривает повышение уровня социальной защиты людей, проходящих лечение от коронавируса в медучреждениях или находящихся на самоизоляции. Им будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности, размер которого составит 50% от средней зарплаты, независимо от страхового стажа. Для медработников в аналогичной ситуации предусмотрено пособие в размере 100% от средней зарплаты независимо от страхового стажа.

Этот закон вступает в силу со дня его опубликования и будет действовать на протяжении установленного Кабинетом Министров Украины карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Напомним, глава Минздрава заявил, что каждые 10 дней Украина может переходить на новый этап карантина. Переход к следующему этапу возможен при условии, что ситуация соответствует определенным критериям.

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