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СНБО обновил санкционный список против России

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Накануне президент подписал указ о выполнении решения СНБО, которым из санкционного списка исключили несколько человек и компаний.
Санкционный список Украины против России обновлен
Санкционный список Украины против России обновлен
Getty Images

В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: физлица и юрлица.

Списки опубликованы в указе президента №184, которым он продлил запрет на российские сайты и соцсети.

Санкции предусматривают следующие ограничения:

  • блокирование активов в Украине;
  • запрет вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет на въезд в Украину;
  • запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;
  • ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • запрет торговых операций;
  • запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
  • запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;
  • прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.

Санкции вводятся от года до трех. 

В списках появились новые лица, но некторых из него исключили. В частности, исключены ряд лиц, которые причастны к "выборам" в "ЛДНР". А также ограничения сняты с 12 компаний. 

 

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Теги: СНБО, санкции, указ президента, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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