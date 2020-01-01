СНБО обновил санкционный список против России
Накануне президент подписал указ о выполнении решения СНБО, которым из санкционного списка исключили несколько человек и компаний.
В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: физлица и юрлица.
Списки опубликованы в указе президента №184, которым он продлил запрет на российские сайты и соцсети.
Санкции предусматривают следующие ограничения:
- блокирование активов в Украине;
- запрет вывода капиталов за пределы Украины;
- запрет на въезд в Украину;
- запрет иностранцам приватизировать и брать в аренду государственное имущество Украины;
- ограничение или запрет на предоставления телекоммуникационных услуг и использование телекоммуникационных сетей в Украине;
- запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
- запрет торговых операций;
- запрет транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
- лишение государственных наград Украины, других знаков отличия;
- запрет на госзакупки у юрлиц-иностранцев и предпринимателей, которые продают иностранные товары, работы и услуги;
- прекращение выдачи разрешений на ввоз в Украину или вывоз из нее валюты и ограничение выдачи наличных по платежным картам, выпущенным за пределами Украины.
Санкции вводятся от года до трех.
В списках появились новые лица, но некторых из него исключили. В частности, исключены ряд лиц, которые причастны к "выборам" в "ЛДНР". А также ограничения сняты с 12 компаний.
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