Тайфун, бикини из масок и ДТП: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 15 мая 2020 года.

Модель снялась в бикини из медицинских масок Instagram/jill.hardener

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как на Прикарпатье легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие, а под Киевом массовые ДТП из-за фермеров.

В Польше представлен электрокар с регулируемой шириной, а японцы представили надувной электроскутер.

В Украине разработали защитные шлемы для врачей, а модель снялась в бикини из медицинских масок.

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