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Тайфун, бикини из масок и ДТП: фото дня

Комментариев: 1
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 15 мая 2020 года.
Модель снялась в бикини из медицинских масок
Модель снялась в бикини из медицинских масок
Instagram/jill.hardener
Cмотрите фотогалерею Тайфун, бикини из масок и ДТП: фото дня
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как на Прикарпатье легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие, а под Киевом массовые ДТП из-за фермеров.
 
В Польше представлен электрокар с регулируемой шириной, а японцы представили надувной электроскутер.
 
В Украине разработали защитные шлемы для врачей, а модель снялась в бикини из медицинских масок.
 
 

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Теги: ДТП, фото, Филиппины, бикини, фоторепортаж, тайфун, фото дня
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Источник: Корреспондент.net

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Комментариев (1)
Cudzoziemiec    15.05.2020, 19:25
Оценка:  0
Cudzoziemiec
фу б-я...кукла силиконовая....
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