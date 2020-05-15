Тайфун, бикини из масок и ДТП: фото дня
Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 15 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 15 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как на Прикарпатье легковушка протаранила "скорую", есть пострадавшие, а под Киевом массовые ДТП из-за фермеров.
В Польше представлен электрокар с регулируемой шириной, а японцы представили надувной электроскутер.
В Украине разработали защитные шлемы для врачей, а модель снялась в бикини из медицинских масок.
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