В РФ отреагировали на решение по блокировке сайтов

В Москве считают дискриминационной политику Киева в отношении российских медиа-ресурсов и просят ОБСЕ отреагировать.

МИД России призывает к международной реакции на действия Украины по блокировке российских интернет-ресурсов. Об этом говорится в комментарии ведомства в пятницу, 15 мая.

Там напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым санкции против российских сайтов и соцсетей продлеваются на три года. Всего, по данным МИД РФ, под ограничительные меры подпадают 468 российских Интернет-ресурсов, социальных сетей и IT-компаний, среди которых – Яндекс, Яндекс.Украина, Mail.ru, В Контакте, Одноклассники, Лаборатория Касперского, Доктор Веб и пр.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения. Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - говорится в сообщении.

В МИД РФ также вспомнили о бездействии властей Украины в отношении скандального сайта Миротворец, закрытия которого также требуют на Западе.

"Призываем профильные международные структуры и правозащитные НПО, в том числе Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ А.Дезира отреагировать должным образом, а европейских и заокеанских партнеров Киева пояснить – как политика украинских властей сочетается с демократическими ценностями и принципами", - сказано в заявлении МИД РФ.

В то же время, в МИД РФ не упомянули о том, что из обновленного санкционного списка исключены ряд лиц, которые причастны к "выборам" в "ЛДНР". А также ограничения сняты с 12 компаний.

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