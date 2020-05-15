Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Хмельницкой области вспышка COVID-19 у монахов УПЦ МП

Комментариев: 1
В одном из монастырей региона заболели сразу 11 священнослужителей.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
УПЦ МП/Фейсбук

В Хмельницкой области COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП). Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

Читай также: В Виннице от коронавируса умер священник

“Последняя информация, поступившая перед самым брифингом - в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19… Среди этих 17 человек 11 – монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека – из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица находятся в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно“, - отметил глава ОГА.

Габинет связывает увеличение случаев заболеваний в области с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней. С тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.

Брифнг Дмитрия Габинета:

Напомним, глава Минздрава заявил, что каждые 10 дней Украина может переходить на новый этап карантина. Переход к следующему этапу возможен при условии, что ситуация соответствует определенным критериям.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: коронавирус, Хмельницкая область, УПЦ МП, монастырь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
МаксимУм    15.05.2020, 19:48
Оценка:  0
МаксимУм
А может и правда что половым путём передаётся?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь