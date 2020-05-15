В Хмельницкой области вспышка COVID-19 у монахов УПЦ МП

В одном из монастырей региона заболели сразу 11 священнослужителей.

В Хмельницкой области COVID-19 обнаружили у 11 монахов Городищенского мужского монастыря УПЦ (МП). Об этом во время брифинга сообщил глава Хмельницкой ОГА Дмитрий Габинет.

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“Последняя информация, поступившая перед самым брифингом - в Хмельницкой области прибавилось еще 17 человек, у которых обнаружили COVID-19… Среди этих 17 человек 11 – монахи монастыря в Городищах Шепетовского района, по три человека – из города Каменец-Подольского и Каменец-Подольского района. Все эти лица находятся в состоянии, позволяющем им лечиться амбулаторно“, - отметил глава ОГА.

Габинет связывает увеличение случаев заболеваний в области с несоблюдением карантинных требований во время Пасхальных праздников и поминальных дней. С тех пор прошло две недели, что соответствует инкубационному периоду COVID-19.

Брифнг Дмитрия Габинета:

Напомним, глава Минздрава заявил, что каждые 10 дней Украина может переходить на новый этап карантина. Переход к следующему этапу возможен при условии, что ситуация соответствует определенным критериям.

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