В ЕС приступили к утверждению €1,2 млрд Украине

Накануне Совет ЕС согласовал предложение о предоставлении трех миллиардов евро макрофинансовой помощи 10 странам.

Европейский парламент выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса, пишет ЕП.

Голосование состоялось в пятницу, 15 мая, но результат объявили вечером в связи с дистанционной процедурой голосования и необходимостью подсчитать голоса.

За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.

Перед этим Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.

Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.