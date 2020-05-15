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В ЕС приступили к утверждению €1,2 млрд Украине

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Накануне Совет ЕС согласовал предложение о предоставлении трех миллиардов евро макрофинансовой помощи 10 странам.
Украина получит 1,2 млрд евро
Украина получит 1,2 млрд евро
АР
 
Европейский парламент выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса, пишет ЕП.
 
Голосование состоялось в пятницу, 15 мая, но результат объявили вечером в связи с дистанционной процедурой голосования и необходимостью подсчитать голоса.
 
За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Решение еще должен утвердить Совет ЕС.
 
Перед этим Совет ЕС согласовал предложение Еврокомиссии о предоставлении 3 млрд евро макрофинансовой помощи 10 странам с официально признанной перспективой членства и странам-соседям для помощи в преодолении последствий пандемии коронавируса. Из этой суммы 1,2 млрд предусмотрены для Украины.
 
Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.
 
Условия будут прописаны в меморандумах о взаимопонимании между странами-партнерами и Еврокомиссией.
 
Как сообщалось, Европарламент принял план восстановления экономики ЕС после COVID-19.
 

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Теги: пандемия, финансирование, Европарламент, займ
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Источник: korrespondent.net

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