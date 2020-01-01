Прием граждан восстановили 40 посольств и консульств Украины

Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины.

В МИД рассказали, в каких странах восстановили работу посольства и консульства Корреспондент.net

Уже 40 посольств и консульств полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Об этом сообщило МИД Украины на своей странице в Facebook в пятницу, 15 мая.

"С учетом эпидемиологической ситуации 40 посольств и консульств Украины полностью или частично восстановили консульский прием граждан. Прием посетителей происходит с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических правил страны пребывания, рекомендаций ВОЗ и Минздрава Украины", – говорится в сообщении.

Указано, что для создания максимально безопасных условий для посетителей и консулов, посольства Украины в Великобритании, Израиле, Латвии, Нидерландах, ФРГ начали работу с использованием предварительной записи через Интернет по электронной очереди МИД (е-Очередь).

В тех странах, где еще не ослаблены карантинные мероприятия, обеспечивается обработка неотложных консульских вопросов, связанных с пандемией коронавируса и чрезвычайными ситуациями с гражданами Украины. К таким ситуациям, в частности, относятся смерть, арест, потеря документов, необходимых для неотложного возвращения в Украину и т.д.

Накануне стало известно, что с 25 мая генконсульство Украины в Милане возобновляет прием граждан. Посетители должны находиться в помещениях консульства в масках и, по возможности, в перчатках. При этом консульство прекратило работу с 25 февраля из-за пандемии коронавируса.

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