Одесским аграриям частично возместят потери из-за засухи

Частично компенсировать убытки предстоит выделением средств из областного бюджета, но власти надеются и на помощь Кабмина.

Одесский облсовет принял решение частично компенсировать аграриям предстоящие убытки от засухи, говорится в пресс-центре ОГА.

Проект решения готовили специалисты Управления аграрной политики облгосадминистрации совместно с профильной депутатской комиссией облсовета.

"По подсчетам специалистов, в результате засухи аграрии Одесчины потеряют больше половины урожая озимых, а в южных районах могут погибнуть посевы более чем на 70% угодий. Общий ущерб агрофирм может достичь 15 млрд грн. Частично компенсировать убытки предстоит выделением средств из областного бюджета. Однако область не справится с такой масштабной проблемой собственными силами - необходима срочная помощь от государства", - заявил глава Управления аграрной политики ОГА Иван Петрив.

По его словам, фермеры Одесчины посеяли в этом году озимые культуры почти на 12 миллионах гектаров, в том числе пшеницу - на 852 тыс. га, ячмень - на 580 тыс. га.

Однако в южных районах Одесской области выпало гораздо меньше осадков, чем полагается. Ситуация ухудшилась также из-за засушливой весны и заморозков.

Предполагается, что в связи с этим аграрии потеряют 52% урожая озимых: 40% озимой пшеницы, 80% озимого ячменя и 75% рапса.

Разработанная специалистами и депутатами областная программа поддержки аграриев предусматривает частичную компенсацию стоимости электроэнергии, которую придется потратить на подачу воды для орошения угодий, и стоимости приобретения сельхозтоваропроизводителями базовых семян сельскохозяйственных культур отечественной селекции.

Как отметил председатель облсовета Сергей Паращенко, областной совет рассчитывает на поддержку аграриев со стороны Кабмина Украины.

"Если же наши обращения будут проигнорированы, мы готовы провести выездное заседание прямо под стенами Кабмина, чтобы донести до власти призывы о помощи", - подчеркнул председательствующий на сессии.

Перед сессией с состоянием посевов на полях Одесчины ознакомился заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, который уверил руководителей области, что ведущие специалисты ведомства в течение ближайших дней разработают алгоритм действий для оказания поддержки аграрному сектору экономики Одесской области.

Напомним, глава Одесской ОГА Максим Куцый призвал правительство помочь области и не допустить банкротства ряда агропредприятий из-за засухи.

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