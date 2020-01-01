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В НБУ назвали объем частных денежных переводов с начала года

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Чаще всего в Украину поступали деньги из США, Израиля, Италии, Польши и т.д. Из Украины слали деньги в Россию, Грузию и другие страны.
Из Украины отправили около 154 млн долларов
Из Украины отправили около 154 млн долларов
Корреспондент.net
 
С начала этого года в страну поступило более 2,9 млрд долларов частных переводов, а из Украины за рубеж было отправлено почти 154 млн долларов, сообщили в Национальном банке.
 
Регулятор также назвал страны, в которые и из которых чаще всего происходят денежные переводы.
 
"Самые популярные "коридоры" переводов не изменились: в Украину больше всего средств поступило из США, Израиля, Италии, РФ, Польши, с Украины больше всего отправлено в РФ, Грузию, Азербайджан, США, Турцию", - говорится в сообщении.
 
Увеличился также объем переводов в пределах Украины через системы перевода средств.
 
"58 259 млн грн или 2 331 млн долл. США в эквиваленте - это на 36% больше, чем в прошлом году в І квартале. И это еще без так называемых р2р-переводов между картами (правда, эти данные тоже скоро будут)", - отметили в НБУ.
 
Как сообщал Корреспондент, переводы заробитчан из Польши могут упасть почти на треть.
 
Для сравнения, в прошлом году в это время заробитчане перечислили в Украину рекордную сумму.

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Теги: Нацбанк, денежный перевод, украинские заробитчане за рубежом
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Источник: korrespondent.net

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