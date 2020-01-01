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Гроб, грибок, лучи в небе и снег: фото недели

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Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 12-15 мая 2020 года.
Днепровские дайверы утопили чучело карантина
Днепровские дайверы утопили чучело карантина
facebook.com/andrey.vorobyov.5
Cмотрите фотогалерею Гроб, грибок, лучи в небе и снег: фото недели
 
Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 12-15 мая.
 
Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а на херсонской свалке жили мигранты с детьми.
 
В США нашли редкую двухголовую черепашку, а в закрытых на карантин магазинах Малайзии грибок "съел" товары.
 
Тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.
 
Танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.
 
 

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Теги: протесты, фото, снег, свалка, гроб, фоторепортаж, фото недели
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Источник: Корреспондент.net

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