Гроб, грибок, лучи в небе и снег: фото недели

Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 12-15 мая 2020 года.

Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 12-15 мая.

Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а на херсонской свалке жили мигранты с детьми.

В США нашли редкую двухголовую черепашку, а в закрытых на карантин магазинах Малайзии грибок "съел" товары.

Тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.

Танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.

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