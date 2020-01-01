Гроб, грибок, лучи в небе и снег: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 12-15 мая 2020 года.
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Корреспондент представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 12-15 мая.
Вашему вниманию представляем кадры, как в Николаеве всю ночь спасали пациента с COVID-19, а на херсонской свалке жили мигранты с детьми.
В США нашли редкую двухголовую черепашку, а в закрытых на карантин магазинах Малайзии грибок "съел" товары.
Тело в гробу привезли на кладбище в ковше экскаватора, а самым старым геймером в мире стала 90-летняя японка.
Танкисты ВСУ провели стрельбы в зоне ООС, а в областных центрах прошли митинги предпринимателей.
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