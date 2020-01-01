Минздрав объяснил КМУ, когда лучше запустить общественный транспорт

Транспорт поедет по сценарию адаптивного карантина и только в тех регионах, которые будут отвечать критериям МОЗ, заявил Ляшко.

Министерство здравоохранения Украины представит на рассмотрение правительства предложение об ослаблении ограничений относительно общественного транспорта с 22 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 15 мая, он сообщил в эфире ТСН.

“Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать правительству на рассмотрение именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт”, - сказал Ляшко.

Запустить транспорт МОЗ предлагает по сценарию адаптивного карантина и только в тех регионах, которые будут отвечать критериям Минздрава. Сами критерии подадут на рассмотрение в Кабмин, чтобы их утвердили вместе с условиями адаптивного карантина.

Ранее в МОЗ рассказали, когда станет возможным открытие метро. А также межобластное транспортное сообщение.

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