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Минздрав объяснил КМУ, когда лучше запустить общественный транспорт

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Транспорт поедет по сценарию адаптивного карантина и только в тех регионах, которые будут отвечать критериям МОЗ, заявил Ляшко.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
kmu.gov.ua

Министерство здравоохранения Украины представит на рассмотрение правительства предложение об ослаблении ограничений относительно общественного транспорта с 22 мая, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 15 мая, он сообщил в эфире ТСН.

“Дату мы назовем. И дата эта будет 22 мая. Скорее всего, что мы будем подавать правительству на рассмотрение именно такое предложение о смягчении карантина. Но это не значит, что наступит 22 мая и на территории всей страны одновременно поедет весь общественный транспорт”, - сказал Ляшко.

Запустить транспорт МОЗ предлагает по сценарию адаптивного карантина и только в тех регионах, которые будут отвечать критериям Минздрава. Сами критерии подадут на рассмотрение в Кабмин, чтобы их утвердили вместе с условиями адаптивного карантина.

Ранее в МОЗ рассказали, когда станет возможным открытие метро. А также межобластное транспортное сообщение. 

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Теги: транспорт, карантин, Ляшко, общественный транспорт, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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