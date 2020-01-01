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На границе с Польшей открылся пешеходный переход

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Пешеходный переход на пропускном пункте с Польшей Шегини открылся в полночь с пятницы на субботу.
Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей открылся 16 мая
Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей открылся 16 мая
facebook.com/DPSUkraine

На украино-польской границе восстановили работу контрольно-пропускного пунтка Шегини. Кроме автомобильного направления на ПП оборудовали также пеший переход. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной", - предупреждают украинцев в пограничной службе.

В ГПСУ напомнили, что с учетом изменений, внесенных Кабинетом министров, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение. 

Ранее в МВД назвали сроки возможного открытия границ, а также посоветовали украинцам путешествовать по Украине, когда возобновится транспортное сообщение.

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Теги: Польша, граница, карантин, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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