На границе с Польшей открылся пешеходный переход

Пешеходный переход на пропускном пункте с Польшей Шегини открылся в полночь с пятницы на субботу.

На украино-польской границе восстановили работу контрольно-пропускного пунтка Шегини. Кроме автомобильного направления на ПП оборудовали также пеший переход. Об этом, в пятницу, 15 мая, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

"В то же время гражданам следует учитывать, что полноценно все направления в пункте пропуска смогут функционировать только в случае осуществления пропуска на них польской стороной", - предупреждают украинцев в пограничной службе.

В ГПСУ напомнили, что с учетом изменений, внесенных Кабинетом министров, на государственной границе сейчас временно закрыты 122 пункта пропуска, а в 19 временно прекращено пешеходное сообщение.

Ранее в МВД назвали сроки возможного открытия границ, а также посоветовали украинцам путешествовать по Украине, когда возобновится транспортное сообщение.

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