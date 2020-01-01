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В МОЗ считают, что больницы сообщают не о всех случаях COVID-19

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Более половины случаев заболевания коронавирусом среди медиков были скрыты, заявил Ляшко.
Госслужба по вопросам труда будет расследовать каждый случай заболевания COVID-19 среди медиков
Госслужба по вопросам труда будет расследовать каждый случай заболевания COVID-19 среди медиков

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом нового типа. Об этом, в пятницу, 15 мая, он сообщил на своей странице в Facebook.  

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул Ляшко. 
 
Главный санврач считает, что руководители больниц должны сообщать о каждом таком случае Госслужбу по вопросам труда и по каждому должна проводиться проверка.
 
"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из трех тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика", - считает Ляшко.
 
Санврач добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в семи Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию он будет.
 
Напомним, Кабмин включил COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний. Признание болезни профессиональной позволяет гражданам претендовать на материальную компенсацию.
 

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Теги: медики, заболевание, инфекция, врачи, Ляшко, заражение, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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