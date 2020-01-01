В МОЗ считают, что больницы сообщают не о всех случаях COVID-19

Более половины случаев заболевания коронавирусом среди медиков были скрыты, заявил Ляшко.

Госслужба по вопросам труда будет расследовать каждый случай заболевания COVID-19 среди медиков

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, руководители больниц не уведомили Госслужбу по вопросам труда о половине случаев инфицирования медиков коронавирусом нового типа. Об этом, в пятницу, 15 мая, он сообщил на своей странице в Facebook.

"Каждый случай заболевания COVID-19 среди медицинских работников должен рассматриваться как профессиональное заболевание", - подчеркнул Ляшко.

Главный санврач считает, что руководители больниц должны сообщать о каждом таком случае Госслужбу по вопросам труда и по каждому должна проводиться проверка.

"К сожалению, руководители учреждений здравоохранения пренебрегают этим. Из трех тысяч случаев заболевания COVID-19 среди медицинских работников по состоянию на сейчас сообщено только о заболеваниях каждого второго медика", - считает Ляшко.

Санврач добавил, что пока расследование проведено только в 10 случаях, из которых в семи Гоструда установило связь между профессиональной деятельностью и болезнью. Ляшко обещает, что "закрывать глаза" на эту ситуацию он будет.

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