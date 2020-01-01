В МОЗ объяснили, от чего зависит старт массового тестирования на COVID-19

Для массового тестирования украинцев на коронавирусную инфекцию нового типа необходимо соблюсти два условия, заявил Ляшко.

Массовое тестирование на коронавирус в Украине должно начаться толко после того как Министерство здравоохранения четко пропишет его алгоритмы, считает главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Об этом, в пятницу, 15 мая, он заявил в эфире ТСН.

По словам Ляшко, тестирование или так называемый иммуно-ферментный анализ, станет доступен в Украине в двух случаях.

"Первое - министр здравоохранения должен подписать соответствующий приказ, в котором будут четко прописаны алгоритмы тестирования и использования результатов тестирования в зависимости от уровня обнаруженных тел и иммуноглобулинов в крови и биологическом материале, который будет исследоваться", - сказал Ляшко.

Также, по словам санитарного врача, этот процесс будет зависеть от наличия данных тестов в Украине.

"Мы говорим о массовости этого тестирования в конкретном понимании слова "массовость" - оно будет доступнее, чем метод ПЦР, поскольку способность лабораторий нашего государства проводить такое тестирование - около миллиона тестов в сутки. Главное - чтобы они присутствовали и использовались для проведения этого тестирования. В то же время для диагностической цели будет использоваться тестирование в случае, если будет характерная клиническая картина и тест будет положительным по двум иммуноглобулинам", - резюмировал Ляшко.

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