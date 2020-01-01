Половина комитетов Рады забраковали программу Кабмина

Программу правительства на доработку отправил комитет по евроинтеграции. Подобные решения приняли уже 12 комитетов.

Программа Кабмина пока не нашла поддержки среди депутатов Корреспондент.net

Комитет Верховной рады по евроинтеграции отправил на доработку программу деятельности правительства Дениса Шмыгаля. Об этом сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк в Facebook.

"Комитет евроинтеграции ... отправил программа правительства на доработку. Более половины (12 из 23) комитетов ВРУ отправили правительство переписывать свой "реферат". Счет 12:0", - написал он.

Напомним, Кабинет министров утвердил программу деятельности в начале апреля. Тогда Шмыгаль назвал два главных приоритета программы: преодоление рисков для жизни и здоровья граждан, а также восстановление экономического роста.

Позже Шмыгаль обнародовал подробности плана своей деятельности.

Заберите реферат. Что не так с программой Кабмина

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet