Итоги 15 мая: Помощь от ЕС и открытие границ

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ЕС пообещал Украине займ для борьбы с последствиями пандемии коронавируса; в МВД дали ответ об открытии административных границ: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

ЕС выделит Украине финансовую помощь в связи с пандемией

Европейский парламент выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.

СНБО обновил санкционный список против России

В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: физлица и юрлица.

Санкции вводятся от года до трех. В списках появились новые лица, но некоторых из него исключили. В частности, исключены ряд лиц, которые причастны к "выборам" в "ЛДНР". А также ограничения сняты с 12 компаний.

МВД назвало сроки открытия границ

Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет своих границы. По его словам, решение Кабмина об открытии границ будут принимать синхронизировано с европейскими странами.

Замминистра внутренних дел отметил, что границы на выезд в Европу Украина открыла, но существуют ограничения со стороны европейских стран.

В Киеве новый очаг COVID-19

В Дарницком доме-интернате для девушек подтвержден коронавирус у 81 человека. Первой заболела работница учреждения. После тесты были проведены всем воспитанникам и сотрудникам.

По результатам тестов - больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, 26 женщин и двое мужчин - работники интерната.

Дом-интернат полностью закрыт на карантин. Там проводят усиленную дезинфекцию. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.

В Венеции произошел взрыв на химическом заводе

Сильный взрыв и пожар произошел на заводе химической компании 3VSigmaSpAв Венеции. По свидетельству очевидцев, огромный столб черного дыма было видно за много миль. Медики предупредили о возможном рассеивании ядовитых веществ в атмосфере.

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