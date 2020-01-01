Итоги 15 мая: Помощь от ЕС и открытие границ
ЕС пообещал Украине займ для борьбы с последствиями пандемии коронавируса; в МВД дали ответ об открытии административных границ: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.
ЕС выделит Украине финансовую помощь в связи с пандемией
Европейский парламент выделит Украине 1,2 млрд евро займа для преодоления экономических и социальных последствий пандемии коронавируса. За решение проголосовали 547 евродепутатов, 93 выступили против, 47 воздержались. Деньги будут доступны в течение 12 месяцев и будут предоставляться двумя частями. Максимальный срок погашения кредита - 15 лет.
СНБО обновил санкционный список против России
В санкционные списки Украины против России включены 377 физических и 235 юридических лиц. С полным списком можно ознакомиться по ссылкам: физлица и юрлица.
Санкции вводятся от года до трех. В списках появились новые лица, но некоторых из него исключили. В частности, исключены ряд лиц, которые причастны к "выборам" в "ЛДНР". А также ограничения сняты с 12 компаний.
МВД назвало сроки открытия границ
Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал, когда Украина откроет своих границы. По его словам, решение Кабмина об открытии границ будут принимать синхронизировано с европейскими странами.
Замминистра внутренних дел отметил, что границы на выезд в Европу Украина открыла, но существуют ограничения со стороны европейских стран.
В Киеве новый очаг COVID-19
В Дарницком доме-интернате для девушек подтвержден коронавирус у 81 человека. Первой заболела работница учреждения. После тесты были проведены всем воспитанникам и сотрудникам.
По результатам тестов - больных 81 человек: 53 воспитанницы в возрасте от 7 до 35 лет, 26 женщин и двое мужчин - работники интерната.
Дом-интернат полностью закрыт на карантин. Там проводят усиленную дезинфекцию. На въезде на территорию дежурят спасатели и полиция.
В Венеции произошел взрыв на химическом заводе
Сильный взрыв и пожар произошел на заводе химической компании 3VSigmaSpAв Венеции. По свидетельству очевидцев, огромный столб черного дыма было видно за много миль. Медики предупредили о возможном рассеивании ядовитых веществ в атмосфере.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.