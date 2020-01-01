Сутки на Донбассе: девять обстрелов, двое раненых
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 9 обстрелов, двое военнослужащих получили ранения.
Читай также: На Донбассе резко выросло количество обстрелов и жертв – ОБСЕ
Об этом сообщается в утренней сводке штаба ООС в субботу, 16 мая.
В частности, сепаратисты применили минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружение боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Украинские военные применили оружие в ответ.
Читай также: На Донбассе на мине подорвалась мирная жительница
Так, вблизи Широкино противник выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки применил боевые машины пехоты. Обстрелы также велись возле Водяного, Марьинки, Каменки и Славного. Также дважды вели огонь возле Орехово.
С начала текущих суток на Донбассе сохраняется режим прекращения огня.
Напомним, США передали ВСУ оборудование на сумму 25 млн долларов. Военные получили устройства ночного видения, тепловизоры, рации и медицинское оборудование.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.